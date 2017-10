LOS ANGELES - Linkin Park menggelar konser persembahan mengenang kepergian sang vokalis Chester Bennington yang meninggal dunia pada Juli kemarin akibat bunuh diri. Mike, Brad, Dave, Rob dan Joe berkumpul bersama penggemar di Hollywood Bowl, Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 Oktober pukul 07.45 malam waktu setempat dalam konser bertajuk "Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honour of Chester Bennington".



Seperti dilansir Billboard, para penggemar yang tidak dapat hadir bisa menyaksikan konser tersebut melalui siaran streaming lewat akun YouTube LINKIN PARK dan ikut mengenang idola mereka.

Sederet musisi yang pernah terlibat bersama mendiang dan teman-temannha ikut mendukung konser. Diantaranya yaitu Blink 182, Taka 'One Ok Rock', Kiiara, Machine Gun Kelly, Bring Me the Horizon, Yellow Claw, Avenge Sevenfold, Bebe Rexha dan masih banyak lagi.



Panggung dibuka dengan lagu Robot Boy dari album A Thousand Sun (2010). Beberapa penyanyi menyumbangkan suaranya seperti Alanis Morisette berjudul Castle of Glass dan Kiiara yang menyanyikan lagu duetnya bersama Chester berjudul Heavy dengan penyanyi pengganti.



Sejumlah momen haru larut sepanjang konser. Seperti ketika Mike terlihat menahan tangisnya dan menghasilkan kontrol vokal yang tidak stabil saat lagu The Messenger diputar.  Mike juga membuat penggemar merinding dengan aksi panggung virtual bersama Chester yang berada dari video layar LED untuk lagu New Devide.



Penggemar dibuat merinding kembali saat lagu hits Linkin Park berjudul Numb diputar. Para personel membiarkan microphone tak berpenghuni di atas panggung dan hanya memperdengarkan lagu tersebut.



Istri Chester, Talinda Ann Bentley, memberikan pidato singkat untuk para penggemar, musisi-musisi yang terlibat keluarga dan personel Linkin Park.



"Terima kasih pada teman-teman dan fans yang mengirimkan cinta yang tak pernah berakhir ini untuk mendukung kami. Makasih buat artis-artis bertalenta yang tampil malam ini untuk menghormati suami saya. Makasih buat saudara saya di band ini (istri-istri personel), Anna, Elisa, Linzie, Erica dan Heiidi. Ikatan kami tak akan pernah rusak dan saudara saya Rob, Mike, Joe, Dave, dan Brad. saya sayang kalian semua, sangat sayang. Dan saya internally bersyukur Chester sudah membawa kalian dalam hidup saya," ujar Talinda.

Wanita yang dinikahi Chester pada 2005 tersebut membuktikan kalimat sang suami tentang penggemar Linkin Park yang saat ini membangkitkan semangatnya dan keluarga.



"Buat fans Linkin Park, Chester selalu bilang fans Linkin Park adalah yang terbaik dan kalian tahu apa? Dia memang benar. Dalam 14 minggu ini kalian telah membuat kami bangkit, saya bangkit, anak-anak kami bangkit," tambahnya.

(edi)