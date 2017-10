JAKARTA - Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, Agnez Mo berbicara mengenai kebebasan berkarya dalam bidang apapun yang bisa dilakukan oleh para pemuda-pemudi bangsa ini dan tentunya tak bergantung pada orang lain.

Menurut penyanyi yang baru saja merilis album terbarunya yang bertajuk X, dirinya mempunyai target agar tak cuma menguasai bidang musik, namun Agnez Mo juga memiliki target untuk menjadi seorang pebisnis.



"Itu juga kenapa saya dari dulu enggak pengin cuma di bidang musik. Enggak pengin cuma jadi pelaku di dunia hiburan. Saya enggak pengin cuma jadi entertainer tapi juga menjadi entrepreneur itu atau bussineswoman. Itu penting kenapa? karena saya bisa take control my on life. Saya tidak perlu depend on other people," papar Agnez Mo saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Pusat.



Sebagai seorang wanita, Agnez Mo menekankan arti penting agar setiap wanita muda saat ini bisa memiliki kekuatan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia menyarankan agar wanita tak harus melulu bergantung pada pasangannya. Apapun gendernya, pemuda-pemudi bisa melalukan apapun yang diinginkan tanpa harus bergantung dengan oranglain.



"And I think it's important for young woman especially nowadays untuk bisa punya sense of influence sens of power of ourselves. Jadi kita enggak perlu lagi tergantung sama si A. Kalau cewek misalnya harus tergantung sama cowoknya. Enggak. Buat saya itu salah satu message yang selalu saya coba untuk promo bahwa apapun gender kalian, kalian bisa menjadi whoever you wanna be," ungkapnya.

Kendati demikian, Agnez Mo merasa senang melihat anak muda saat ini karena sudah semakin sadar dengan konsep yang dirinya usung untuk meraih kesuksesan. Untuk merealisasikan ucapannya, ia pun kini tak sungkan untuk mendukung karya-karya anak muda dalam negeri.



"Itu saya senang ya apalagi sekarang young generation sudah makin aware dengan konsep ini. Sudah semakin sadar dengan konsep ini. Itulah kenapa kami support local bisnis. Brand-brand baru, new stores and new comers. Karena kami tahu yang punya usaha itu young generation," tutup Agnez Mo.

