JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan Via Vallen. Kerap dibandingkan dan dinilai bersaing di belantika musik dangdut, Ayu justru tak merasa demikian.

Bagi janda Henry Baskoro Hendarso (Enji), berita yang terus membandingkannya dengan Via Vallen adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Ayu saat dijumpai di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.



"Kalian yang membandingkan-bandingkan. Dari dulu saya sudah capek dibilang bersaing sama ini sama itu. Alhamdulillah saya lurus-lurus saja. Kalian yang lebay," kata Ayu.



Melihat popularitas Via Vallen yang semakin menanjak usai lagu Sayang melejit di pasaran, Ayu malah menanggapi dengan positif. Pelantun Geboy Mujair ini menyadari bahwa roda kehidupan akan terus berputar khususnya di dunia hiburan.



"Ya kalau gitu mah memang sudah rezekinya, punya suara yang bagus Via. Lagunya booming banget, roda kan berputar," sambungnya.



Demi mempertegas hubungannya dengan Via Vallen berjalan baik, ibu satu orang anak ini juga mengaku sering berbincang santai dengan penyanyi asal Jawa Timur ini saat berada di backstage.



"Ngobrol, Sebenernya kalian aja yang suka membesar-besarkan berita. Sebenernya tadi saya satu ruangan Becanda enggak ada apa-apa. Makanya saya enggak pernah nanggepin kalau kalian nanya," tambahnya lantas tertawa.

Ayu sendiri mempunyai pandangan berbeda terhadap sosok Via Vallen. Maklum sebelumnya, wanita asal Depok, Jawa Barat ini sudah bertemu dengan Via Vallen saat sama-sama didaulat sebagai pengisi acara di Pulu Dewata beberapa tahun silam.



"Via baik. Saya tuh kenal sama Via dari berapa tahun yang lalu di Bali sama-sama satu even musik. Saya juga udah upload dari dulu foto bareng sama Via, jadi kalian salah kalau sampai kalian fikir saya ada apa-apa gitu sama dia," tandasnya.

(edi)