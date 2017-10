JAKARTA - Cantik, muda, berbakat, kira-kira itulah kata yang tepat menggambarkan DJ Yasmin dan Audrey personel GAC dengan sederet prestasinya. Lantas bila dua dara cantik ini berkolaborasi, bagaimana jadinya?

- Baca Juga: Jika Rasakan Bete, Buah Naga Jadi Obat Manjur DJ Yasmin

Ya, sebuah lagu bertajuk Nothing Wrong About It lahir dari dua talenta musik tanah air ini. Lagu berunsur EDM modern dan RnB ini tentu saja menjadi nuansa tersendiri apalagi ditambah dengan sentuhan groovy.

DJ Yasmin sendiri bukan tanpa alasan menggaet Audrey sebagai teman duet dalam lagu ini.





"Dia (Audrey) sudah pengalaman sama GAC, sometimes kasih aku ide-ide, masukan-masukan yang beda dari dunia EDM. Dia bikin lirik yang bagus banget ternyata. Aku senang." ungkap DJ Yasmin pada Okezone.

Meskipun lagu Nothing Wrong About It bernuansa EDM, bukan berarti lagu itu tanpa makna. DJ Yasmin justru menjelaskan bahwa lagu tersebut memiliki pesan dan makna dari kehidupan sehari-hari.

“Lagunya pop dance tapi ada unsur sedikit tropical house. Yang bikin lirik aku dan temenku tapi diubah sama Audrey dan jadi lebih bagus. Ceritanya tentang di mana hubungan orang yang kayak lagi bingung antara mau diterusin atau nggak," beber DJ Yasmin.

- Baca Juga: Tergila-Gila, DJ Yasmin Impikan Kolaborasi dengan Calvin Harris

Walau berkolaborasi, namun DJ cantik ini tampaknya belum ingin eksis menjadi penyanyi. Ia hanya tampil sebagai dj. Ia mengaku tidak ikut bernyanyi dan mempercayakan lagu pada Audrey.

"Enggak (tidak nyanyi)," tutup DJ Yasmin.

(edh)