JAKARTA - Dewa Budjana baru saja selesai mengharumkan nama Indonesia dalam tur bersama Nicolas Meier di lima negara di Eropa. Tetapi, ia tidak berlama-lama beristirahat setelah pulang dan reuni dengan band andalannya, GIGI.

Dalam video yang disebarkan GIGI melalui Instagram, Budjana sudah kembali di studio untuk latihan dengan Armand Maulana, Thomas Ramadhan, dan Gusti Hendy.

 

"Sore ini kami masuk studio lagi untuk latihan. Dan tebak ada siapa? YUP @dewabudjana sudah pulang dari Eropa. See you at the show! #GigiBandOfficial," tulis GIGI dalam caption.

Hendy turut hadir dalam video tersebut. Ia menjelaskan bahwa Budjana akan hadir di tanggal 27, yaitu saat acara Panasonic Gobel Awards 2017 digelar, dan ditayangkan di RCTI, MNCTV, GTV, iNews TV, dan MNC Channels, dari Jakarta Convention Center mulai pukul 21.00 WIB. Flyer tentang penampilan mereka sebagai full-team juga telah tersebar di akun itu.

Ketika Thomas masuk ruangan studio, Budjana tampak sudah bergitar dan memainkan lick-lick yang langsung menusuk telinga. Ia pun ditanyai soal pengalamannya tampil dengan Meier dalam tur bersama band Meier-Budjana Group itu. Suami Putu Borawati itu langsung ditanya mengenai tenaganya untuk tampil karena baru saja kembali.

"Lumayan, aman, aman," ucap Budjana, meyakinkan dirinya tidak terkena jetlag.

Para fans senang melihat Budjana kembali. Pasalnya, ia sempat izin dalam lebih dari lima panggung selama tur tersebut. Kehadiran Budjana pun dianggap sebagai obat kangen bagi para fans, yang akrab disapa Gigi Kita.

"Merinding liat kalian bersama lagi... Indonesia siappp2 Loncattttt @gigibandofficial," tulis @satria_gkfc.

"db balik, lengkaplah sudah," tulis @sapi_hideung.

