JAKARTA - Nafa Urbach mengunggah sebuah pose yang tak biasa lewat laman instagram pribadinya @nafaurbach belum lama ini. Pasalnya pose kali ini, ibu satu anak itu megunggah pose dengan mengenakan busana Bollywood.

Melihat unggahan itu, tentu netizen lantas berkomentar. Tak sedikit dari mereka yang memuji kecantikan yang dipancarkan Nafa kala itu. Bahkan ada pula netizen yang menyebut dirinya seperti aktris Bollywood Kharisma Kapoor.

"Walahh cantiknya..pangling ngliatnya,kya orang India bner lhoo..????," tulis @hestunovita.

"spt bidadari...cantik bget Nafa ????," tulis @yuliana.chan.

"Mirip karisma kapoor ka @nafaurbach shantik 17x shantik??????," tulis @yantiie.nyembott.

 

Seperti yang terlihat, dalam foto itu Nafa Urbach berdandan ala Bollywood dengan busana warna hitam lengkap pernak-pernik bling-bling seperti anting dan maang tikka, yakni perhiasan di atas kepala yang diletakkan pada belahan rambutnya. Selain itu, tak kalah mencuri perhatian lipstik dari Nafa Urbach yang berwarna merah muda.

Foto itu pun menegaskan Nafa layaknya artis Bollywood sungguhan. Kendati demikian, wanita 37 tahun ini sedikit membubuhkan tulisan pada judul keterangan foto guna menjelaskan maksud posenya.

Agaknya seorang Nafa Urbach begitu bahagia kala berdandan seperti dan tak ketinggalan dirinya juga berterimakasih pada seseorang yang telah meriasnya seperti itu.

"Love my make up tonight tengkyu my old friend @haseenamua @haseenamua bollywood look for tonight @haseenamua #acaramultivision," tulis Nafa Urbach.

Disamping itu, saat-saat sekarang menjadi hal terberat bagi wanita kelahiran Magelang 15 Juni 1980 ini setelah usai bercerai dengan Zack Lee secara verstek pada 23 Oktober 2017 kemarin.

Sebab, wanita 37 tahun ini harus mengurusi keperluan sang anak yang bernama Mikhaela Lee Juwono sendirian. Tapi secara putusan, hak asuh masih dipegang oleh dirinya dan Zack Lee.

