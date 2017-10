LOS ANGELES - Kardashian - Jenner bersaudara kembali dilaporkan memperbarui kontrak dengan stasiun televisi E!. Kesepakatan kerjasama tersebut disebut-sebut akan terus berlanjut sampai tahun 2020..

Baca Juga: Datangi Pengadilan, Istri Enji Eks Ayu Ting Ting Membisu



Perpanjangan kontrak dengan keluarga Kim Kardashian sendiri sejatinya bukan tanpa alasan. Pihak E! mengungkap program Keeping Up with The Kardashians yang tayang selama satu dekade telah meraih kesuksesan yang luar biasa.



"Kami baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-10 Keeping Up with The Kardashian. Kami telah menayangkan 13 season dan selalu sukses. Kami percaya season ke-14 akan kembali meraih kesuksesan," ujar salah satu perwakilan E! seperti dikutip dari Billboard.



Perwakilan tersebut berharap kerjasama dengan keluarga Kardashian - Jenner dapat berjalan dengan mulus hingga tahun-tahun berikutnya.



"Kami sangat bangga dengan kemitraan kami dengan Kardashians dan mereka tetap menjadi bagian penting dari keluarga E!. Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama kami sampai tahun yang akan datang," sambungnya



Selain merayakan satu dekade penayangan Keeping Up with The Kardashians, acara tersebut juga akan memperingati episode ke-200 pada 29 Oktober 2017. Suguhan konsep program pun bakal dibuat lebih segar bagi para penggemar Kardashian - Jenner bersaudara.



Sementara itu, mereka terakhir kali memperbarui kontrak bersama E! pada 2015. Untuk kali ini, Kim dan kawan-kawan disinyalir memperoleh bayaran sekira USD100 juta. Bayaran yang tentu dinilai cukup fantastis.

Baca Juga: Cekcok Terus, Enji Eks Ayu Ting Ting Pilih Ceraikan Rosmanizar



Sejak disiarkan perdana, Kim Kardashian sekeluarga memang langsung meraih popularitas tinggi lewat Keeping Up with Kardashians. Kini, setiap anggota pun telah sukses di bidang masing-masing.



Selain aktif berkecimpung di industri hiburan, para anggota keluarga termasuk Kim Kardashian, Khole Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner hingga Kris Jenner juga mempunyai kerajaan bisnis yang cukup laris di pasaran.

(edi)