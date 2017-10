LOS ANGELES – Keluarga Kardashian akhirnya menandatangani kontrak dengan E! untuk lima musim terbaru Keep Up with the Kardashian (KUWTK). Bayaran mereka terbilang fantastis, mencapai USD150 juta atau setara Rp2,02 triliun.

Artinya tiap musim, keluarga Kardashian akan menerima bayaran sebesar USD30 juta (Rp405 miliar). Mengutip TMZ, ada dua hal yang menopang naiknya bayaran keluarga Kardashian, dari USD100 juta (Rp1,35 triliun) pada 2015 menjadi USD150 juta pada tahun ini.

Pertama, popularitas si bungsu, Kylie Jenner, yang bulan lalu melejit berkat berita kehamilannya. Kedua, kepiawaian sang ibu, Kris Jenner, dalam bernegosiasi. Angka itu menjadi kesepakatan terbesar yang pernah diraih program realitas di layar kaca.

(Foto: E!)

Untuk itu, Kris akan mengantongi bayaran sebesar USD15 juta (Rp202,5 miliar). Sebagai informasi, di industri hiburan Hollywood, manajer biasanya akan mendapatkan fee sebesar 10-15 persen dari total bayaran sang artis. Sementara tiga anak tertua dalam keluarga Kardashian: Kim, Khloe, dan Kourtney, akan mengantongi 50-60 persen dari bayaran itu.

Lalu bagaimana dengan Rob, Kylie, dan Kendall? Kylie Jenner tampaknya tak perlu khawatir terlalu banyak tentang bayaran. Pasalnya, dia juga memiliki program reality show bertajuk Life of Kylie dan bisnis kosmetik yang tengah berkibar.

Sementara Kendall Jenner akan lebih banyak berkutat dengan karier modeling yang membuat penampilannya dalam program itu berkurang. Hal serupa berlaku untuk satu-satunya anak lelaki di keluarga Kardashian, Rob, yang memutuskan untuk mengurangi penampilan di layar kaca.

The Blast melaporkan, Keep Up with the Kardashian musim ke-15 telah mulai menjalani syuting. Namun tim produksi belum bisa memprediksi rating untuk musim terbaru ini, mengingat Kylie dan Khloe diprediksi akan melahirkan bayi mereka awal tahun depan. Sementara anak ketiga Kim Kardashian dan Kanye West melalui prosedur surrogate juga akan lahir pada Januari 2018.

