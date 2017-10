JAKARTA - Jarang unggah momen kebersamaan dengan Aliando Syarief, aktris peran Prilly Latuconsina akhirnya buka suara. Pemain Ganteng-Ganteng Serigala ini rupanya mempunyai alasan sendiri ogah berbagi potret dengan lawan mainnya di sebuah sinetron itu.



Berdasarkan video yang diposting oleh salah satu akun gosip di Instagram, Prilly maupun Aliando ternyata sudah lelah dengan reaksi para netizen yang terkadang terlalu berlebihan.



"Kita tuh punya pemikiran yang sama. Kita tuh sudah capek. Kalau kita ngepost foto heboh. Kita ngapain heboh. Jadi mendingan kita enggak usah," terang Prilly pada Selasa 24 Oktober 2017.

Baik Aliando maupun Prilly sejatinya sama-sama berharap bisa membagikan kebersamaan persahabatan mereka di Instagram. Tapi netizenlah yang membuat keduanya berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut.



"Bukannya aku enggak mau, Ali enggak mau. Karena kita tuh udah capek. Orang si Ali aja kalau mau post foto pikir-pikir banget, post enggak yah? Post enggak yah," kata Prilly.



"Tapi mereka-merekalah yang bikin kita enggak mau ngepost foto," sambungnya.



Di samping itu, bintang Danur ini juga mengungkap alasan mengapa lebih berani umbar foto mesra bersama dengan Maxime Bouttier ketimbang Aliando. Pasalnya, ia menilai Maxime lebih cuek dengan pendapat-pendapat miring netizen.



Tentu itu berbeda jauh dengan Aliando yang selalu khawatir soal tanggapan warganet. Oleh karena itu, Prilly pun akan merasa demikian juga ketika hendak mengunggah potret bersama pria berdarah Arab itu.



"Kalau Maxime kan orangnya cuek jadi enggak apa-apa. Kalau Ali dia selalu mikirin tanggepan orang, nah aku juga jadi keikutan. Jadi kalo sama Ali, aku ikut mikirin kata orang kalau sama Maxime aku ikutan cuek," imbuhnya.



Namun sayang, postingan tersebut akhirnya telah dihapus oleh salah satu akun gosip di Instagram. Padahal, pernyataan Prilly baru dibagikan sekira pukul 18.00 WIB.

Tahu bakal menimbulkan kontroversi, wanita 21 tahun ini pun segera mengunggah Instagram Story di laman pribadinya untuk menenangkan para penggemar.



"Santai guys. This is nothing. Wkwkwk," tulisnya sesaat setelah video obrolannya soal Aliando tersebar di dunia maya.



Terlepas dari itu semua, meskipun dikabarkan dekat dengan sejumlah aktor-aktor muda dan berbakat, Prilly tetap menegaskan masih berstatus single. Fokus dirinya kini lebih membangun karier dan menyelesaikan pendidikan daripada asmara.

(edi)