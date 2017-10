NEW YORK - Penyanyi Taylor Swift diisukan tengah mengandung buah hati pertamanya dengan sang kekasih, Joe Alwyn. Kabar tersebut pertama kali berhembus lewat unggahan foto penggemarnya, GingerSwift13 lewat akun Twitternya.

Dalam foto tersebut sang penggemar nampak baru saja datang ke kediaman Taylor di Rhode Island untuk mendengarkan lagu yang berada dialbum Reputation.

Pelantun Look What You Made Me Do ini bahkan terlihat mengenakan dress berwarna hitam dengan sepatu boots yang menampilkan perut yang cukup besar.

"Dear Taylor, maaf payudara saya rupanya membuat Anda terlihat hamil," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Dear Taylor, sorry my boob apparently makes you look pregnant pic.twitter.com/F9waVANlk0— HEY TAYLOR (@gingerswift13) October 20, 2017

Kalimat tersebut sontak membantah kabar bahwa penyanyi 22 tahun tersebut tengah mengandung anak pertamanya.

Sebab dalam foto-foto dua penggemarnya yang mendapat kesempatan mendengarkan album terbarunya, perut Taylor tak nampak terlihat besar.

Bahkan kedua penggemarnya tersebut sempat berfoto sambil memegang perut sang idola, dan mematahkan spekulasi bahwa dirinya sedang hamil.

