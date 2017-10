LOS ANGELES – Taylor Swift selalu memastikan untuk tampil beda di setiap video klipnya. Dan hal itu terlihat dari teaser video klip terbarunya, ... Are You Ready For It? yang dirilis pada Senin 23 Oktober 2017 waktu setempat.

- Baca Juga: Penggemar Bantah Isu Kehamilan Taylor Swift

Dalam video berdurasi 15 detik itu, Taylor Swift tampil telanjang dengan sejumlah garis cahaya yang muncul di tubuh indahnya. Ini menjadi pertama kalinya kekasih Joe Alwyn tersebut telanjang dalam video klip.

Memang masih tak jelas apakah dalam video klip tersebut Taylor memang benar-benar telanjang atau dia mengenakan baju yang warnanya senada dengan warna kulitnya. Yang pasti, Taylor pernah mengatakan jika dia tak akan pernah tampil telanjang di video klip hanya demi menarik perhatian penonton.

“Aku mendapati mudah saja untuk tetap berpakaian karena aku tak pernah benar-benar suka melepas pakaianku. Aku tak merasakan dorongan untuk itu. Bagiku, yang berisiko adalah mengungkapkan apa yang sebenarnya dalam hidupku melalui musik. Poin utamaku adalah bukan menjadi seksi,” ujar Taylor dalam sebuah wawancara pada 2014 seperti dikutip dari Telegraph, Selasa (24/10/2017).

Di saat bersamaan, fans melihat sisi lain dari teaser ... Are You Ready For It? Tak sedikit fans yang berpikir, Taylor tampil seperti tokoh-tokoh di sejumlah film dalam teaser ... Are You Ready For It?

Pertama, fans melihat adanya kemiripan Taylor dengan karakter di Ghost in the Shell. Adegan telanjang Taylor dinilai mirip dengan karakter yang diperankan oleh Scarlett Johansson di film adaptasi manga Jepang itu.

Sementara bagian awal video mengingatkan publik pada adegan film Blade Runner. Adegan yang dimaksud adalah saat Taylor berjalanan mengenakan jubah bertudung di bawah guyuran hujan.

Sementara itu, ... Are You Ready For It? merupakan lagu kedua dari album “Reputation” yang telah dirilis oleh Taylor. Video klipnya direncanakan untuk dirilis pada Selasa malam 24 Oktober waktu setempat. Jelang perilisan album “Reputation” pada 10 November mendatang, Taylor aktif meluncurkan lagu dan video klip baru.

Setelah perilisan lagu dan video klip Look What You Made Me Do, Taylor lantas merilis lagu ... Are You Ready For It? pada bulan September dan Gorgeous beberapa hari lalu. Kini, dia siap merilis video klip keduanya.

- Baca Juga: Lagu Ketiga Taylor Swift Berjudul Gorgeous Terinspirasi dari Kisah Cinta Bersama Joe Alwyn

Penyanyi 28 tahun itu juga telah selesai melakukan syuting video klip salah satu lagunya di London. Kabarnya, Taylor menggunakan tempat-tempat yang biasanya ia kunjungi untuk kencan dengan Joe Alwyn sebagai lokasi syuting video klipnya ini.

(edh)