SEOUL – Kabar baik bagi penggemar aktris remaja Kim Yoo Jung. Setelah setahun absen dari layar kaca, aktris kelahiran 1999 itu tampaknya akan comeback lewat drama Clean with Passion for Now.

- Baca Juga: Incar Pasar Asia, A+E Networks Rambah Korea

Dilansir Soompi, Senin (23/10/2017), Yoo Jung mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama wanita bernama Gil Oh Sol di drama baru JTBC tersebut. Di Clean with Passion for Now, Gil Oh Sol diceritakan sebagai gadis cuek, aneh, dan tidak rapi, namun sangat optimistis.

Clean with Passion for Now merupakan drama yang diangkat dari webtoon populer berjudul sama. Drama ini berkisah tentang pria bernama Jang Sun Kyul yang sangat terobsesi pada kebersihan hingga ia punya perusahaan yang bekerja di bidang kebersihan.

Pada satu hari, Jang Sun Kyul bertemu dengan Gil Oh Sol yang memiliki sifat sangat bertolak belakangan dengannya. Meski memiliki sifat dan kepribadian yang sangat berbeda, namun dua orang ini akhirnya saling jatuh cinta dan mengubah diri satu sama lain.

Belum ada informasi tentang siapa aktor yang akan dipilih untuk menjadi lawan main Kim Yoo Jung. Yang pasti, JTBC menargetkan untuk bisa menayangkan Clean with Passion for Now pada 2018 mendatang.

Jika sampai Kim Yoo Jung menerima tawaran yang diberikan oleh JTBC ini, maka Clean with Passion for Now akan menjadi comeback-nya setelah setahun lebih. Kim Yoo Jung terakhir bemain drama Love in the Moonlight yang tayang pada periode Agustus hingga Oktober 2016.

Setelah berlakon di drama yang juga dibintangi oleh Park Bo Gum tersebut, Yoo Jung belum sekali pun menunjukkan kemampuan aktingnya hingga detik ini. Walau pun Kim Yoo Jung tampil di film Because I Love You yang rilis pada Januari 2017, tapi syuting telah selesai sejak Oktober 2015.

- Baca Juga: FRIDAY K-POP: Dikontrak Majalah Ternama, Kim Yoo Jung Buka-Bukaan Soal Karir dan Gaya Hidupnya

Pada akhir 2016 lalu, Kim Yoo Jung sempat sakit hingga dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu akibat stres dan syok. Aktris SidusHQ ini mengalami tekanan setelah dikritik habis-habisan karena dianggap tak sopan di acara screening filmnya. Setelah sakit tersebut, belum ada satu proyek berarti pun yang dikerjakan oleh Yoo Jung.

(edh)