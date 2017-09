JAKARTA - Suasana bahagia tengah menyelimuti keluarga kecil aktor Mario Irwinsyah dan Ratu Anandita. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama pada Jumat, 29 September 2017.

Kabar tersebut didapat melalui unggahan aktor berusia 34 tahun itu di Instagram. Dalam sebuah video kreatif singkat yang menampilkan persiapannya sebagai orangtua mulai dari kamar anak hingga kebutuhan bayi. Ia juga mengungkapkan tentang prediksi rasanya menjadi seorang ayah.

"Siapa sih yang tahu rasanya jadi bapak? Enggak ada yang tahu lagi, orang enggak ada manual book-nya. Children are not things to be molded, but are people to be unfolded," ujar Mario dalam video.

Penegas rasa bahagianya sebagai seorang ayah diungkapkan lebih jelas melalui tulisan keterangan videonya. Tak lupa, putra artis senior Ida Leman tersebut mengucap rasa syukur, berdoa dan memberikan ungkapan sayang untuk sang istri.

"I'm officially a daaaaddd!! MasyaAllah, Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, semua rasanya campur aduque!! Yang jelas rasanya LEMES DENGKUL. Ya Allah tolong bimbing hamba agar bisa jadi bapak dan imam yang baik. I Love Youuuu @ratu_anandita," tulisnya.

Kebahagiaan juga dibagikan dalam beberapa potret lewat Instagram story keduanya. Dengan ekspresi haru dan bahagia terlihat Mario dan Ratu menggendong dan memeluk anak pertama mereka.

Mario dan Ratu menikah pada 11 Oktober 2015 dengan mengusung konsep Minangkabau, Sumatra Barat. Sebelum menikah mereka telah mengenal satu sama lain sejak di bangku sekolah.

