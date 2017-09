SEOUL - Video klip terbaru BTS, DNA, mencetak rekor baru di YouTube. Single yang merupakan track andalan dalam album mini mereka bertajuk "Love Yourself: Her" itu sukses ditonton lebih dari 70 juta kali.

Video klip DNA diunggah ke YouTube pada 18 September 2017, pukul 18.00 KST. Hingga 30 September 2017, pukul 06.45 KST, video klip yang disutradarai oleh Choi Yong Seok itu sudah menyentuh 70 juta viewer. Sementara berdasarkan pantauan Okezone hingga pukul 07.42 WIB, DNA sudah ditonton 70.405.790 kali.

Ini artinya, DNA hanya membutuhkan waktu 11 hari dan 12 jam untuk membukukan rekor tersebut dan menjadikannya sebagai video klip grup K-Pop tercepat yang menyentuh angka 70 juta viewer. Sebagai perbandingan, As If It's Your Last milik BLACKPINK mencapai 70 juta viewer dalam 25 hari dan 20 jam.

Melansir Soompi, DNA telah memecahkan berbagai rekor sejak pertama kali dirilis. Ia menjadi video klip grup K-Pop tercepat yang mencapai angka 10 juta view hingga terakhir 70 juta view tercepat di YouTube. Tak hanya itu, DNA juga menjadi video klip grup K-Pop pertama yang melewati 20.9 juta view hanya dalam 24 jam setelah diunggah.

Selain YouTube, BTS juga mencatatkan performa gemilang di tangga musik Billboard Hot 100. Kemarin (29/9/2017), setelah sesi latihan untuk syuting Music Bank, Jimin BTS mengatakan, hasil itu di luar prediksi mereka. "Ketika melihat chart itu, kami semua sangat terkejut. Semula, itu hanya impian di awal debut kami. Jadi, kami sangat bahagia. Aku ingin berterima kasih kepada fans yang selalu mencintai kami," katanya.

Sebenarnya bukan hal mengherankan BTS mampu mencapai berbagai rekor tersebut. Di awal debutnya, Big Hit Entertainment yang membidani lahirnya boy band tersebut memang merancang metode promosi digital untuk BTS.

Ini cara yang dinilai paling efektif untuk menggapai pasar internasional. Apalagi, metode promosi konvensional sudah dikuasai oleh tiga agensi besar: JYP, SM, dan YG Entertainment.

Hal itu juga didukung dengan aktifnya personel BTS menggunakan media sosial. "Media sosial adalah cara termudah dan tercepat bagi kami untuk berkomunikasi dengan penggemar," ujar Jimin.

Baca juga:

Gara-Gara Awet Muda, Penyanyi Ini Harus Berurusan dengan Petugas Bandara, Kok Bisa?

Populer di Hollywood, Ruby Rose Klaim Publik Australia Pernah Membencinya

Bikin Bangga, Tiffani dan Alphiandi Asal Indonesia Juarai K-Pop World Festival 2017 di Korea

Wah, Ocehan James Cameron Soal Wonder Woman Bikin Lynda Carter Menjulukinya 'Jiwa yang Malang'

(SIS)