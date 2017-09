JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal aktor asal negeri Gingseng Park Bo-Gum. Lewat akting apiknya dan wajah tampannya, Park Bo Gum berhasil mencuri perhatian para penggemar.



Namun sangat disayangkan dalam ciutannya pada media sosial twiter, agaknya pemain serial Reply 1998 ini malah mendapat komentar tak sedap dari warganet.



Bahkan komentar negatif itu berujung pada dirinya yang dituduh sebagai penyebar aliran sesat. "Dia bukan penganut agama Kristen tetapi penganut aliran sesat. Ada yang salah dengan ini," tulis salah seorang warganet.



Tidak hanya sampai disitu, ada juga warganet yang menambahkan dengan menjelekan keyakinan dari seorang Park Bo Gum. Tetapi dari penuturan para warganet, tampaknya bintang asal Korea tersebut tidak ingin ambil pusing atas tuduhan-tuduhan yang menyerangnya.



"Kepercayaannya itu anarkis. Mereka berpikir orang sakit itu berarti kerasukan. Orang-orang sakit malah disuruh sembahyang dan bukan dirawat di rumah sakit," tambah lainnya.





Sementara dari sebuah ciutan yang diunggahnya melalui twiter pribadinya @BOGUMMY, aktor 24 tahun itu hanya memberikan sebuah foto yang bergambar sebuah langit, berikut sebuah tanggal yang bercetak tebal.



Tak ketinggalan pada foto itu, tertulis sebuah maksud bahwa dirinya tengah mengajak para penggemarnya ataupun yang melihat poster tersebut untuk ikut berdoa. Sembari Park Bo Gum juga memperkenalkan perihal acara doa bersama yang dilakukan gerejanya yang bernama Jesus Centered Church.



Tak hanya itu, maksud doa bersama tersebut juga berujung pada doa bersama bagi negara tempat tinggalnya. Disisi lain, warganet yang menuding dirinya menyebarkan aliran sesat, lantaran diketahui pemimpin dalam gereja terrsebut merupakan penganut aliran sesat.



"#PrayForKorea Prayer Assembly for the Peace of Our Nation and Country. The Seoul City Hall Square at 3pm on Oct. 2nd, 2017," tulis Par Bo Gum.





(edi)