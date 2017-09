TOKYO - Jelang dirilisnya film bergenre action Blade Runner 2049, Alcon Entertainment sebagai rumah produksi menunjukkan video trailer terbaru. Diberi judul Blade Runner Black Out 2022, video berdurasi singkat itu memperlihatkan proses pembuatan gambar animasi dan sedikit cuplikan mengenai film Blade Runner 2049 .

Trailer tersebut dirilis pada Selasa 26 September 2017, di Youtube. Film pendek ini digarap oleh sutradara asal Jepang Shinichiro Watanabe ("Cowboy Bebop"). Ini menjadi trailer ketiga. Trailer pertama dan kedua masing-masing dirilis pada Agustus dan pertengahan September.



Blade Runner Black Out 2022 adalah trailer yang terakhir dari tiga film pendek yang ditugaskan oleh Alcon Entertainment untuk membantu menjembatani kehadiran film "Blade Runner" yang asli. Trailer pertama berjudul 2036: Nexus Dawn, dirilis pada 30 Agustus, dan yang kedua, 2048: Nowhere to Run pada 15 September. Keduanya disutradarai oleh Luke Scott, putra direktur Blade Runner yang asli, Ridley Scott.



Watanabe mengatakan bahwa film Blade Runner meginspirasinya untuk bekerja lebih giat lagi di industri animasi. Watanabe juga mengatakan bahwa dirinya sangat ingin mengarahkan prekuel yang memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Blade Runner, namun tidak hanya sekedar meniru.

Shukou Murase, yang bekerja dengan Watanabe di Samurai Champloo menjabat sebagai perancang karakter Blade Runner Black Out 2022. Sementara itu Japan Cygames Pictures yang menangani produksi animasi.



Blade Runner 2049 akan dirilis pada 6 Oktober di Amerika Serikat. Untuk Jepang sendiri baru akan diputar pada 27 Oktober. Demikian seperti diberitakan Variety.

