JAKARTA – Penyanyi Madonna sepertinya tidak terlalu menyukai model sekaligus pebisnis Kim Kardashian. Hal itu diungkapkan Madonna saat acara The Tonight Show With Jimmy Fallcon pada Senin malam.

- Baca Juga: Pindah ke Portugal, Madonna Kepincut Rumah Seharga Rp116 Miliar

Mengutip Daily Mail, Rabu (27/9/2017), bintang berusia 49 tahun itu mengejek aktris Keeping Up With The Kardashian yang berusia 36 tahun. Selama sesi Lip Flip bersama Jimmy, pemenang Grammy tersebut diminta berpura-pura menjadi nyonya Kanye West, saat memasuki sebuah pesta. Namun, penyanyi rambut pirang itu langsung berkata “Hiiiiiiiiiiii” dengan nada yang jengkel.

Ketika Jimmy memintanya untuk berperan sebagai Kim saat ia meninggalkan sebuah pesta, Madonna tidak melewatkan sepatah kata pun dan berkata “Byeeeee”, dengan nada yang sama.

Hal ini tentu membuat penonton tertawa, begitupun dengan Jimmy.

Publik pun juga sangat menunggu bagaimana rekasi Kim saat melihat hal tersebut, pasalnya beberapa tahun silam Kim menyebut Madonna sebagai “teman palsu”.

Bagaimanapun, dahulu memang Madonna dan Kim pernah menjalin hubungan pertemanan, mereka sering tampak berpose bersama di berbagai acara.

Di acara itu, Madonna pun dikritik tanpa ampun karena mengadopsi aksen Inggris saat ia tinggal di London beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, Madonna tumbuh di Bay City, Michigan.

- Baca Juga: Punya Niat Baik, Madonna Sedih Adopsi Anak Malawi Malah Disebut Menculik

Selanjutnya, Madonna berpura-pura menjadi Jimmy. Ia juga mengolok-oloknya dengan mengatakan.

”Saya dari Brooklyn dan saya suka pizza. Saya suka berbicara dengan anjing saya juan.”

(edh)