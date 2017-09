Keren! BTS Lambungkan DNA di Jajaran Billboard's Hot 100

SEOUL - Kabar gembira datang dari boyband asal Korea Selatan, Bangtan Boys. Usai menargetkan single-nya masuk dalam jajaran Billboard's Hot 100 chat, kini mimpi itu telah dicapainya melalui lead single album terbarunya, DNA.

Tepat pada tanggal 26 September 2017 waktu setempat, diumumkan Billboard bahwa DNA-nya BTS telah memasuki pemeringkatan lagu Amerika Serikat, Billboard's Hot 100 chart.

Masuknya salah satu lagu baru dari album Love Yourself: Her yang baru dirilis itu dikarenakan DNA telah memenuhi syarat sebuah lagu untuk masuk dalam jajaran Billboard. Mulai dari siaran radio, data penjualan, dan data streaming.

Menurut Billboard, BTS telah mencapai hasil ini dengan 5,3 juta kali streaming di Amerika Serikat pada minggu pertama dan 14.000 unduhan terjual. DNA juga berhasil masuk di urutan ke-37 dalam chart Digital Song Sales dan ini merupakan kali pertamanya BTS masuk dalam chart ini.

Member BTS mengatakan bahwa ini merupakan salah satu target mereka untuk memasuki Billboard's Hot 100. Pencapaian ini tentulah sangat bermakna bagi para member BTS maupun penggemarnya. Sebab, sangat jarang artis K-pop yang memasuki chart bergengsi tersebut.

Artis K-pop yang berhasil menduduki tangga lagu ini antara lain PSY dengan empat lagunya dan Nobody-nya Wonder Girls pada tahun 2009. CL juga pernah masuk dalam Billboard's Hot 100 dengan lagu berbahasa Inggrisnya, Lifted.

BTS bahkan menjanjikan penggemarnya bila lagu-lagunya berhasil masuk di jajaran Billboard.

Pencapaian spektakuler dari BTS juga bukan hanya kali ini. Sebelumnya, Bangtan Boys ini telah memasuki urutan 15 dalam Bubbling Under Hot 100 dengan lagu Spring Day. BTS juga masuk di nomor 7 di Billboard 200 dengan mini album mereka Love Yourself: Her.

Lagu DNA juga berhasil memasuki tangga lagu Top 50 Global oleh Spotify chart. Selain itu, DNA-nya BTS ini juga mencuri posisi no.1 di tangga lagu Top Songs di iTunes chart. Sementara untuk video musik DNA sendiri telah memecahkan rekor YouTube sebagai VM terbanyak dilihat dalam 24 jam untuk grup K-Pop.

Selamat, BTS!

