Jor-Joran, Vidi Aldiano Hadirkan Banyak Single di Album Baru

JAKARTA - Vidi Aldiano menyayangkan tidak dapat merilis seluruh karya dalam album terakhirnya, Persona. Meski begitu, alasannya adalah karena tengah mempersiapkan obat kangen untuk para penggemar yang ingin karya baru lagi.

Hal itu diakui Vidi ketika ditemui Okezone di komplek MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (25/9/2017). Single terbarunya yang berjudul Terbenar pun jadi lagu kelima dari album Persona yang dijadikannya single, dan sudah disertai video klip.

Ihwal alasannya merilis lagu tersebut sebagai single, pria kelahiran 29 Maret 1990 ini mengaku karena lagunya itu dianggap sangat baik karena ceritanya yang kuat dan berhubungan dengan curhatannya sendiri tentang hubungannya dengan sang kekasih, Sheila Dara Aisha. Selain itu, ia juga merasa belum siap merilis album karena tengah sangat sulit merilis album di pasaran.

”Gue enggak pernah ngeluarin single sebanyak ini, jadi gue excited banget ngeluarin single kelima dari satu album. Kemarin gue bikin album yang gue put my heart to it di semua lagu, jadi menurut gue semua lagu banyak yang single material, jadi sayang aja kalau enggak dibikin single,” ucap Vidi.

Sekedar diketahui, Persona dengan lagu Terbenar sudah dirilis sejak 2016. Lagu itu dibuat Vidi dengan bantuan dari kelompok produser Laleilmanino yang dianggapnya mumpuni dalam membuat lagu.

Vidi juga sempat mengungkap syukur dapat bekerja dengan kelompok yang terdiri dari para personel RAN dan Maliq & D’Essentials itu.

Sementara melangsungkan promo untuk Terbenar, Vidi mengaku sudah mempersiapkan sebuah single lagi, namun single itu akan jadi single terakhirnya dari album Persona.

Selanjutnya, ia akan menghadapi kesulitan pasar dengan mempersiapkan album baru. Namun, Vidi belum ingin membeberkan lebih lanjut kecuali tahun perilisannya.

”Insyaallah tahun depan ada album baru lagi. Mungkin ada satu lagu lagi, jadi ada 6 single dari album ini, tapi sementara ini masih promo yang Terbenar dulu,” ucap Vidi.

