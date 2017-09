Kalahkan Rekor 'Wings', Penjualan 'Love Yourself' dari BTS Tembus 750.000 Kopi

SEOUL – BTS sukses menjual album terbarunya ‘Love Yourself: Her’, lebih dari 759.263 kopi sejak dirilis pada 18 September 2017. Hal itu diungkapkan Big Hits Entertainment hari ini (25/9/2017), merujuk data Hanteo Chart.

Melansir Yonhap News, capaian itu lebih baik dibandingkan album BTS sebelumnya, ‘Wings: You Never Walk Alone’, yang terjual hanya 370.000 kopi pada minggu pertama perilisannya.

Berdasarkan data Nielsen Music, sepanjang periode 18-21 September 2017, album tersebut naik ke peringkat ketujuh Billboard 200 dengan penjualan 31.000 unit album. Ini merupakan penjualan album tertinggi yang pernah dicapai musisi Korea Selatan di Billboard 200.

Selain Billboard, ‘Love Yourself: Her’ juga berhasil menembus sejumlah tangga musik Eropa. Di Inggris, album itu sukses menduduki posisi ke-14 mengalahkan rekor mereka sebelumnya, ‘Wings’ yang berada di peringkat ke-62.

Di tangga musik Sverigetopplistan Swedia, mini album itu masuk ke posisi 13, sementara di Ultratop berada di peringkat 19. Sementara di tangga musik IRMA Irlandia, album itu berada di posisi 19 dan tangga musik Top of the Music, Italia, berada di peringkat 56. Sedangkan di Chart Offizielle Deutcshe Jerman, 'Love Yourself' duduk di posisi ke-57.

Seperti diberitakan sebelumnya, ‘Love Yourself: Her’ memuncaki chart album iTunes di 73 negara hanya dalam 24 jam. Sukses itu diikuti performa positif single andalan mereka dalam album itu, DNA, yang berhasil menguasai chart lagu terbaik iTunes di 29 negara.

Tak hanya itu, DNA menjadi salah satu video klip K-pop tercepat yang meraih 20 juta viewers di YouTube. Kini, delapan hari setelah perilisannya, video klip itu sudah ditonton sekitar 54.724.618 kali. Grup idol yang debut pada 2013 itu, mencapai 40 juta view hanya dalam 3 hari setelah dirilis pada 18 September 2017 di YouTube.

Kabar baik lainnya, BTS sukses menembus chart Spotify Global Top 50, sehari setelah mereka melepas DNA ke pasaran. Ini menjadikan BTS sebagai grup idol perdana asal Korea Selatan yang sukses menembus layanan streaming global tersebut.

Baca juga:

Syuting Hospital Ship, Yannie Kim Buat Perjanjian dengan Kang Min Hyuk. Soal Apa?

VIDEO: Menikah di Candi Borobudur, Vicky Shu Habiskan Miliaran Rupiah?

Hadiri Pernikahan Adik Sepupu, Song Joong Ki yang Terlihat Lebih Kurus Datang Sendirian

VIDEO: Rindukan El Rumi, Ahmad Dhani Berencana Nyusul ke London

(SIS)