Sukseskan Dunia Kpop, Berikut 5 Agensi Selebriti Berpengaruh di Industri Hiburan Korea Selatan

SEOUL - Kesuksesan dan kepopuleran selebriti Korea Selatan semakin akrab di kancah internasional. Di setiap negara khususnya Asia selalu ada fanbase mereka yang menanti kedatangan aktor, aktris, juga penyanyi dari negeri Ginseng tersebut.

Tentu butuh kerja keras yang dilakukan dan tidak memakan waktu yang sebentar. Dalam hal ini, para agensi masing-masing memiliki peran khusus dan penting demi mewujudkan karya juga persembahan terbaik untuk penggemar mereka.

Ada banyak agensi Korea yang sukses mengantarkan artis mereka dan bertahan dengan persaingan ketat di industri hiburan. Berikut merupakan rangkuman Okezone tentang kesuksesan agensi artis Korea Selatan yang berpengaruh besar dalam industri hiburan.



1. SM Entertainment

Dibentuk sejak tahun 1995, SM Entertainment sudah menghasilkan banyak idola yang kini menjadi perhatian banyak khalayak. Beberapa diantara selebriti yang berada di bawah naungan agensi yang diciptakan oleh Lee Soo-man adalah girlband Red Velvet, boyband Super Junior, SHINee, NCT, solois Kangta, dan masih banyak lagi.



Nama beberapa member dari boyband maupun girlband di atas juga penyanyi solo yang berada di bawah naungan SM Entertainment sudah dikenal dunia. Mereka kerap hadir sebagai bintang tamu baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa sebab diantara merayapnya fans selebriti asal Korea dikarenakan ketampanan juga kecantikan, selain kepiawaian mereka dalam memanjakan pendengaran para penggemar.



2. YG Entertainment

Sejumlah penyanyi K-pop ternama berada di bawah asuhan agensi yang berdiri pada 1996 ini. Beberapa diantara mereka adalah bintang top Big Bang, 2NE1, Psy, aktor Lee Jong-suk, dan beberapa nama lainnya. Kini para idol tersebut semakin melejit namanya dan agensinya semakin melebarkan sayap pada bidang lain seperti perdagangan dan bidang model. Nama agensi ini diambil dari nama pendirinya, Yang Hyun-suk, sekaligus berperan sebagai direktur eksekutif.



3. JYP Entertainment

Kesuksesan Park Jin-Young dalam bernyanyi berlanjut dengan keberhasilannya dalam membangun agensi JYP Entertainment. Ia berhasil membumikan sejumlah artis Korea Selatan seperti Rain, Park Ji Yoon, meskipun kini sudah tak berada di bawah asuhan agensi yang dibangun pada 1997 tersebut.



Saat ini beberapa artis ternama yang diasuh olehnya adalah Miss A, 2PM, GOT7, Twice, dan banyak lain lagi. Mereka diorbitkan setelah nama Wonder Girls sukses melambung tinggi di jagat hiburan negeri Ginseng sana.



4. Blossom Entertainment

Nama Blossom Entertainment semakin lekat di telinga publik karena dua aktor tampan yang dinaunginya pun kian sukses di jagat hiburan Korea Selatan. Mereka adalah Song Joong Ki dan Park Bo Gum yang menjadi dua diantara bintang lain di bawah agensi yang didirikan oleh Cha Tae Hyun.



Song Joong Ki sukses menarik hati penikmat karya seni di industri perfilman sejak kembali debut usai menyelesaikan wajib militernya dengan drama Descendants of the Sun. Terlebih sejak mengakui menjalin hubungan asmara dengan Song Hye Kyo dan berencana mengikat janji suci pernikahan pada 31 Oktober nanti, aktor berusia 32 tahun ini terus menjadi sorotan publik dari beragam negara termasuk Indonesia. Sementara itu, Park Bo Gum ternyata merupakan salah satu anak emas Blossom Entertainment karena kemampuannya beradu akting di layar kaca.

5. UAA Entertainment

United Artist Agency kini termasuk agensi yang kian dicari publik perihal rencana pernikahan salah satu artis asuhannya, Song Hye Kyo yang akan digelar pada akhir Oktober tahun ini bersama Song Hye Kyo. Selain itu, agensi yang lebih dikenal dengan singkatan UAA ini juga menaungi artis tampan Park Hyung Sik per April kemarin. Aktor Yoo Ah In juga masuk dalam jajaran selebriti yang diasuh oleh UAA Entertainment.





