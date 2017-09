Nih 10 Fakta Unik Aktor Hong Jong Hyun, No 1 Jadi Model Avengers

SEOUL - Bagi pecinta drama Korea alias drakor, pasti sudah tak asing lagi dengan aktor tampan Hong Jong Hyun. Ia adalah salah satu aktor dalam drama kolosal The King Loves yang baru saja tamat di episode ke-40.

Selain itu, Hong Jong Hyun juga kerap tampil dalam variety show hingga layar lebar seperti Alice: Boy from Wonderland, Enemies In-Law, Be With Me, dan Lovers.

Nah, bagi kamu yang sudah mengetahui secuil demi secuil kepribadian dari sang bintang pemeran Wang Rin, Okezone memiliki 10 fakta unik tentang Hong Jong Hyun. Apa saja ya? Berikut trivia-nya seperti dinukil dari Soompi, Rabu (20/9/2017).

Salah Satu Anggota "Model Avengers"

Dikenal sebagai aktor, rupanya pria kelahiran Seoul ini merupakan seorang model. Hong Jong Hyun adalah salah satu dari lima orang model yang disebut sebagai "Model Avengers" oleh para kru. Keempat sisanya itu yakni Kim Young Kwang, Kim Woo Bin, Sung Joon, dan Lee Soo Hyuk.

Suka Mainan

Siapa yang sangka kalau aktor tampan dan nampak dewasa ini menyukai mainan seperti seorang bocah. Rupanya, di balik kostum Wang Rin, aktor kelahiran 1990 ini suka mainan mobil-mobilan, lho!

Punya Banyak Aegyo

Walaupun dirinya dikenal susah jadi temen yang baik bagi teman-temannya dalam Model Avenger, tapi aktor tersebut kerap menunjukkan sisi aegyo alias bergaya lucu di kamera. Teman-temannya bilang kalau Hong Jong Hyun itu adalah tipe teman yang selalu mengganggu tapi tetap menggemaskan.

Pintar Nyanyi dan Nge-Rapp

Selain pandai berakting dan bergaya ala model, Hong Jong Hyun juga pintar bernyanyi dan nge-rapp, dong! Nggak percaya?

'Kakak Perempuan' Jong Hyun di Model Avengers adalah...

Dari lima sekawan dalam Model Avengers, Hong Jong Hyun rupanya paling dekat dengan Kim Young Kwang. Bahkan, jika ditanya, siapa sih 'sister' di lima sekawan itu, Jong Hyun akan menjawab itu adalah Kim Young Kwang, seorang model sekaligus aktor yang telah mendapatkan Penghargaan Seni Baeksang untuk Kategori Televisi: Aktor Terpopuler.

Pecinta Alam dan Binatang

Sudah tampan, menggemaskan, sekaligus berbakat, rupanya bintang Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo itu pecinta alam dan binatang, lho! Ia bahkan memiliki anjing bernama Haerong. Uh, menggemaskan!

Dulu Bercita-cita jadi Pemain Sepakbola atau Dokter Hewan

Siapa yang menyangka bahwa dulunya Hong Jong Hyun memiliki cita-cita sebagai pesepakbola atau dokter hewan? Ya, dalam sebuah interview, ia menyukai olahraga basket atau baseball, tapi ia tak punya bakat di bidang sepakbola. Kecintaannya pada hewan juga membuatnya pernah bercita-cita sebagai dokter hewan.

Penyuka Hal Ekstrem

Di balik pose aegyo, ternyata Hong Jong Hyun menyukai aktivitas-aktivitas ekstrem, lho! Misalnya mengemudi gila-gilaan dnegan mobilnya karena dia menyukai sensasi itu. Namun, usai teman-temannya memperhatikan keselamatannya, Jong Hyun mencoba untuk berhenti.

Lebih Suka Bahasa Tubuh Daripada Ngomong

Meski sering tampil dalam variety show, rupanya Jong Hyun tak begitu menyukai acara yang membuatnya lebih banyak bicara. Ia lebih suka menampilkan bahasa tubuh seperti dalam Law of the Jungle dan Running Man.

Slow Jam adalah Jenis Musik Favoritnya

Kamu mungkin mengira kalau aktor manis dari Korea Selatan ini menyukai musik-musik K-Pop yang ceria. Tetapi tebakanmu kali ini salah, karena Jong Hyun pernah mengaku kalau dirinya suka musik balada dan ia pernah merekomendasikan sebuah lagu berjudul Sure Thing dari Miguel. Wah, mellow juga ya?

