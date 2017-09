Keren, Rilis Album Baru Rinni Wulandari Kukuhkan Jadi Penyanyi R&B

JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal penyanyi cantik Rinni Wulandari. Berkat suara emasnya, kini istri dari Jevin Julian mengeluarkan album terbaru yang bertajuk 'I Am Indpendent'.

Tak hanya itu pada album terbarunya kali ini, Rinni juga sekaligus mengeluarkan album fisik berupa CD. Tak hanya itu dalam album ini pula terdapat dua bonus lagu darinya bersama sang suami, Jevin Julian yakni Soundwave. Album ini pun menjadi album terbaik menurutnya.

"Iya di album terbaru aku, aku kasih extra bonus buat fans aku yakni dua lagu dari Soundwave. Ini jadi album best of the best aku," ucap Rinni Wulandari saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Sementara itu, dalam album terbarunya kali ini, agaknya Rinni sedikit merubah haluan menjadi seorang penyanyi R&B dari penyanyi pop. Lebih lanjut ketika disinggung tentang pemilihan aliran musiknya tersebut, Rinni langsung menyebut bahwa dirinya merupakan penyanyi R&B.

"Kalau penyanyi solo, (Aku sekarang lebij senang disebut) penyanyi R&B," sambungnya.

Kendati demikian, dengan munculnya album terbarunya kali ini agaknya membawa berkah tersendiri bagi penyanyi 27 tahun itu. Dirinya juga sempat mengaku bahwa publik menyambut baik tentang perubahan aliran musiknya tersebut. Tak disangka pula, untuk penjualan lagunya sendiri meningkat.

"Alhamdulilah, karya aku sampai sekarang makin meningkat merubah haluan dari pop ke R&B musik. Orang notice aku bagus tentang penyanyi R&B sendiri, jadi dengan perubahan itu membawa berkah buat aku. Penjualannya juga bagus, dapet chart," ungkapnya.

Kemudian untuk albumnya yang bertajuk 'I Am Independent' agaknya menjadi sesuatu yang berharga bagi para fans. Pasalnya, para fans juga meminta karya album fisik Rinni Wulandari. Untuk itu, dengan dijualnya album fisik ini menjadi impian tersendiri bagi penyanyi 27 tahun itu.

"Fans-fans aku juga pengen dijual fisik albumnya. Jadi sekarang step by step apa yang aku pengen terwujud," tandasnya.

