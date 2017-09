Saingi Lagu Taylor Swift, Single DNA Milik BTS Sukses Tembus Top 50 Global Spotify

SEOUL - Usai merilis album barunya, Love Yourself: Her dan menduduki puncak iTunes chart di 73 negara, kini band K-Pop BTS menunjukkan taringnya lagi di ranah musik global dalam aplikasi music streaming, Spotify.

Pasalnya, salah satu single terbarunya, DNA berhasil memasuki tangga lagu Top 50 Global oleh Spotify chart hari ini, Rabu (20/9/2017).

Posisi DNA-nya BTS di urutan ke-50 membuat Bangtan Boys itu menjadi satu-satunya musisi K-Pop yang berada di Spotify chart Top 50 Global menyaingi lagu-lagu hits barat seperti Look What You Made Me Do milik Taylor Swift.

Dilansir dari Soompi, Top 50 Global tersebut merupakan cerminan peringkat harian lagu di aplikasi streaming Spotify dari seluruh lagu yang telah dirilis di seluruh dunia. Dan ini adalah kali pertamanya seorang artis atau band Korea masuk dalam jajarannya.

Berdasarkan data Spotify, hingga saat ini lagu DNA tersebut telah didengar lebih dari 1 juta kali. DNA sendiri merupakan salah satu judul lagu untuk mini album BTS terbaru, Love Yourself: Her yang dirilis pada 18 September 2017. Album tersebut menempati peringkat pertama di iTunes chart di 73 negara. Hal ini merupakan hasil tertinggi bagi seorang musisi Korea Selatan.

Musik DNA-nya milik BTS ini sekaligus mencuri posisi no.1 di tangga lagu Top Songs di iTunes chart di 29 negara. Tak hanya itu, album barunya ini menempati urutan pertama dalam tangga lagu realtime.

Sementara untuk video musik DNA sendiri telah memecahkan rekor YouTube sebagai VM terbanyak dilihat dalam 24 jam untuk grup K-Pop. Kini jumlah viewers single DNA Bangtan Boys telah mencapai 29 juta lebih.

Rencananya, BTS akan menampilkan single DNA untuk pertama kali dalam program BTS Comeback Show yang akan disiarkan Mnet pada 21 September 2017.

Selamat, BTS!

(FHM)