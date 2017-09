JAKARTA - Ajang The Voice Kids Indonesia season 2 berlangsung cukup sengit. Para kontestan bersaing ketat untuk memikat hati ketiga coach yakni Agnez Mo, Bebi Romeo dan Tulus agar dapat bergabung ke dalam tim mereka.

(Baca Juga: Demi Nikmati Tumbuh Kembang Anak, Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan Enggan Gunakan Baby Sitter)

(Baca Juga: Bayi Mungil Rio Dewanto Ternyata Mirip Dirinya saat Kecil)



Dalam tayangan The Voice Kids Indonesia season 2 yang disiarkan pekan lalu pada 14 September 2017, ada sederet nama kontestan yang akhirnya melangkah ke babak selanjutnya pasca-sukses di tahap blind audition.



Sebut saja Andrew yang berasal dari Pulau Dewata yang dirangkul ke dalam tim oleh coach Tulus. Tak hanya itu, coach Bebi pun berhasil menarik satu kontestan bernama Erneta Zahwa usai gadis cilik ini menyanyikan Nobody's Perfect milik Jessie J.



Memasuki pertengahan acara, coach Agnez pun akhirnya menggandeng Shakira untuk berada di bawah bimbingannya. Padahal, coach Tulus maupun Bebi juga ikut memutarkan kursi I Want You ketika Shakira tampil.



Senada dengan Shakira, peserta asal Medan yang bernama Nadine yang perform dengan single hits Lady Gaga juga memikat dua coach sekaligus pada babak kali ini. Namun, ia menjatuhkan pilihan kepada coach Tulus.



Pelantun Monokrom ini kembali menambah satu kontestan ke dalam timmya dengan ditandai bergabungnya Anggis.

(Baca Juga: Rio Dewanto Pertimbangkan Pengasuh untuk Anak)

(Baca Juga: Baru Punya Anak, Rio Dewanto Ingin Terus Pulang Cepat)



Keadaan emosional kemudian hadir ketika Sharen terpilih masuk ke dalam tim coach Bebi. Dengan lagu Just a Friend To You milik Meghan Trainor, Sharen tak kuasa menahan tangis haru ketika Bebi memutar kursi untuknya.



Menit berikutnya giliran coach Agnez yang mendapatkan peserta didik bernama Joan. Lalu, Glory diketahui menjadi peserta terakhir di episode kali ini yang berhasil ditarik oleh coach Tulus untuk melangkah ke babak selanjutnya.



Meski demikian, ada beberapa peserta yang gagal membuat para coach memutar kursi kebanggaannya. Dari total 13 peserta yang bersaing hanya 8 anak yang mampu masuk ke tahap berikutnya.



The Voice Kids Indonesia season 2 sendiri tayang setiap hari Kamis pukul 18.00 WIB di GlobalTV.

(Edi Hidayat)