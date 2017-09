FOTO: Syahrini Pamer Jam Tangan Seharga Rp20 Miliar, Netizen Sindir soal Pajak

JAKARTA - Terkaan harga jam tangan yang belum lama ini dipamerkan penyanyi manja Syahrini menggegerkan jagat maya. Tidak pernah lepas dari kesan glamor, begitu pula yang dipancarkan jam tangan klasik yang dipamerkan Syahrini melalui Instagram, belum lama ini itu.



Jam tangan tersebut dikenal bermerek yang prestisius dengan nama lain “The Legend”, dan tidak tanggung-tanggung dipamerkan dengan caption bertuliskan ”I Love Older Things That People Have Used And Cherished, They Have Personality, Character And Soul. Loving My New-Old All-Gold #VintageRolex #DaytonaPaulnewman #6263”.

Selain jam itu, Syahrini terlihat mengenakan pakaian kemeja lengan panjang putih sembari tengah berpose layaknya berbicara melalui telefon. Di sampingnya, terdapat sebuah tas kulit berwarna putih dan abu-abu.



Namun tak lama setelah foto itu diunggah, akun @fashionsyahrini mencari terkaan harga jam yang dipamerkan pelantun lagu Wanita Lain itu. Jika melihat gambar yang diunggah akun itu, maka jam tersebut dibanderol dengan rentang harga dari $793 ribu hingga $1,590 juta. Jika menghitung kurs $1 Dolar menjadi Rp13 ribu, maka harga jam tersebut dalam Rupiah bisa berkisar antara Rp10 miliar hingga Rp20.670.000.000.



Namun, bukan itu saja yang mengagetkan. Dalam sebuah catatan samping, akun itu menuliskan “Note : Ini Rolex termasuk VINTAGE ,Keluar di tahun 1969 , brand ini semakin vintage akan semakin mahal , Jam ini pernah terjual di harga 51 Miliar”. Maka, tak pelak para netizen kaget seperti terlihat di kolom komentar foto tersebut.



“Kirain 20jetong 😭 sadeessss 😅” tulis @mrswhirda.



“Pingsan gua tau harganya .. apalah gua cuma mampu beli yk 100ribuan,” tulis @zhande_subandhie.

Ada juga yang mengungkit lagi soal pajak Syahrini yang sempat digegerkan dengan kehadiran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Bahkan, ada yang menyindir bahwa para cowok akan minder dengan barang-barang mewah Syahrini itu.



“Wahhhh kebayang pajaknya brp.....,” tulis @stad.gogoy.



“Cowok bakal minder mau deketin mbak Syahrini jg,” tulis @fitri____33vf.



Source

https://www.instagram.com/p/BY5vZVcji6g/?taken-by=princessyahrini

https://www.instagram.com/p/BY8AnVEFQkM/?taken-by=fashionsyahrini