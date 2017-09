FOTO: Engku Emran Bahagia Melihat Anaknya Dekat dengan Laudya Cynthia Bella

JAKARTA - Menjalani biduk rumah tangga dengan Laudya Cynthia Bella, nampaknya dirasakan sangat bahagia oleh pria asal Malaysia, Engku Emran. Bagaimana tidak, dirinya bahkan diketahui sering kali mengunggah foto-foto dengan keterangan yang membuat siapapun membacanya menjadi terpotek hatinya.

Seperti foto dengan keterangan yang ia unggah beberapa waktu lalu. Meski tulisan tersebut ia tujukan untuk sang putri, Engku Aleesya, terlihat sekali bahwa pria keturunan India ini berusaha sangat keras untuk membuat sang putri bisa mencintai segala momen yang ia lakukan bersama Bella.

Dalam unggahan tersebut terlihat Emran yang sedang berdiri sambil tersenyum menghadap sang putri yang berdiri berdampingan dengan personil BBB tersebut. Pada keterangan foto, Emran bahkan sudah mulai menyebut Bella dengan sebutan, Bunda.

(foto: Instagram/@laudyacynthiabella)

"Not knowing how u feel inside used to make Ayah worry for you a lot. But now theres so much joy in watching u loving every moment wt Bunda," tulis Engku Emran pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, para netizen sontak terharu dan merasa ikut menjadi bagian dari pasangan yang berbahagia ini. Bahkan tak sedikit wanita yang merasa iri dengan Bella, lantaran ia diberikan sosok suami yang sangat romantis dan pandai membuatnya bahagia.

"Ini sih lebih sweet drpd pernikahan hamish raisa.. liat ini hatiku terpotek," tulis lovemetika.

"Paling seneng baca caption2nya ayah aleesya @iamkumbre. Singkat tp sweet banget ya Allah. Beruntung bella @laudyacynthiabella," tulis takukiayra.

"This man actually knows how to be a dad and take care of his kid. so husband material. teh bel ga salah pilih," tulis nazafarinyusuf.

