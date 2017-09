FOTO: Rukun dan Saling Cinta, Laudya Cynthia Bella Anggap Engku Aleesya "Hadiah yang Tak Ternilai"

KUALA LUMPUR - Laudya Cynthia Bella menegaskan tetap mencintai anak tirinya, Engku Aleesya, dengan sepenuh hati. Meski bukan anak kandungnya, namun wanita 29 tahun ini menilai ia dengan Aleesya sudah cukup dekat untuk bisa saling sayang.

Buktinya dipamerkan di akun Instagram milik Bella, Minggu 10 September 2017 malam. Sebuah serial foto yang diunggah Bella menunjukkan bahwa dirinya sudah dekat dengan buah pernikahan suaminya, Engku Emran, dengan sang mantan, Erra Fazira itu.

Dari lima foto yang diunggah, dua menunjukkan Bella memegang tangan Aleesya sambil bermain, dan dua menunjukkan Bella tengah berdekapan dengan Aleesya. Satu foto lain menunjukkan momen pernikahan di mana Bella, Emran, dan Aleesya mengenakan pakaian adat Minang.



Kedekatan Bella dengan Aleesya juga ditunjukkan Emran, terbukti dengan foto-foto prewedding yang mereka unggah di media sosial tersebut. Di salah satu foto, Bella tampak tersenyum, memandangi Aleesya yang tengah berlarian sementara Emran duduk di antara mereka. Satu foto lain menunjukkan kerukunan mereka bertiga yang tengah menghadap ke arah perbukitan.



Bella menilai Aleesya sebagai hadiah karena telah mencintai Emran. Mengenai rinciannya, Bella diketahui mencintai Emran karena caranya mencintai cara Emran menjaga dirinya, Aleesya, dan sisi agamanya yang dipandang baik. β€œAku mencintainya (Emran) dengan sepenuh hati. Dan sebagai imbalannya, Allah memberiku seseorang yang tak ternilai. "Aleesya" πŸ‘§πŸ»β€οΈ #BAE,” tulis Bella dalam kolom keterangan.

Sementara itu, rupanya Aleesya sudah paham mengenai rumah tangga ayahnya yang naik turun. Emran mengungkap, pengertian yang diberikannya kepada Aleesya diterima dengan baik. Meski Aleesya tidak butuh lagi sosok ibu selain Erra, namunΒ Emran merasa tetap butuh keluarga utuh, dan itu berlaku juga untuk Aleesya.



β€œAleesya tidak akan pernah butuh ibu lagi. Tapi aku selalu berdoa agar ada wanita hebat lain untuk jadi bagian dari hidupnya. #godsent #grateful #bunda,” tambah Emran dalam foto lain.



Sekedar diketahui, pernikahan Bella dengan Emran disambut baik oleh orang-orang terdekat keduanya. Titi Kamal beserta β€œmami” Bella, Melly Goeslaw menilai Emran termasuk orang yang saleh dan baik hati. Selain itu, ucapan selamat rupanya juga datang dari sang mak comblang, yaitu artis Malaysia Nora Danish.



β€œMy sister that I love very much. Congrats darling. Jadi isteri yg solehah ya sayang. InsyaAllah. U r a good person inside n out , keihklasan kamu terpancar di wajah. Sebab itu kali pertama ketemu terus Aku jatuh sayang. πŸ˜β€ tulis Nora dalam foto unggahannya sendiri.