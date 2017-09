Belum Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Suami, Ayu Dewi Masih Ngarep

JAKARTA - Walaupun sudah paham dirinya tidak akan dikejutkan di ulang tahun ke-33 yang jatuh Kamis (7/9/2017), Ayu Dewi masih rindu ingin mendapatkannya. Padahal, teman-temannya itu sudah hadir untuk merayakan ulang tahunnya beberapa waktu sebelum tepat harinya.

Menurut pemaparan istri Regi Datau itu, setidaknya ada empat teman Ayu yang datang untuk merayakan ulang tahunnya sebelum hari berganti dari Rabu 6 September 2017. Awalnya, ia sudah lapang dada karena memang diberi tahu sengaja tidak akan diberikan surprise karena sudah pernah dilejutkan sebelumnya. Bahkan Regi sudah memberikan hadiah untuk si Buawa (ibu-ibu anak dua) tersebut.

"Temen-temen aku, Edric, Edric Tjandra, datang jam sebelas. Terus setengah dua belas Luna Maya datang sama Reino (Barack), sama Chacha Frederica," ucap Ayu di komplek MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (7/9/2017).

"Dari suami aku, enggak surprise juga sih ya, dapat bunga. Emang konsepnya gak mau ngasih surprise, karena kan kemarin udah kasih surprise, jadi ini dateng aja ya. Tapi it's okay no problem gitu," lanjutnya.

Namun, ulang tahun ibu dari Aqilah Dewi Huamirah dan Mohamad Aqlan Ukasyah Datau itu tetap dirayakan ketika hadir sebagai host acara musik Dahsyat RCTI. Ia pun membawa anak keduanya, si bayi Aqlan untuk menemaninya di hari spesial tersebut sebagai hadiah terindah untuk Ayu.

Dalam acara yang juga dipandu Raffi Ahmad dan Denny Cagur itu, Ayu sempat dikerjai oleh Dahsyat RCTI saat hadir di studio, seperti barang bawaannya diperiksa oleh satpam, didudukkan di kursi roda, dan hampir dijatuhkan dari kursi roda itu.

Setelah menerima perayaan tersebut, rupanya Ayu masih ingin ulang tahun ke-33nya itu dirayakan dengan kejutan. Kejutan itu ditunggunya ketika nanti ia pulang. Namun karena sudah diberi pengertian, ia tidak ingin terlalu banyak berharap. Apalagi ia menganggap ulang tahunnya sudah lengkap dengan kehadiran Aqlan yang dianggap sebagai jagoannya.

"Insyaallah aku sampe rumah dapet surprise sih ya, tapi kalo enggak ya enggak apa-apa," tukas Ayu.

