FOTO: Shocking, Rumah Nana Mirdad di Bali Kebakaran

BALI - Kabar buruk datang dari suami-istri, Nana Mirdad dan Andrew White. Rumah pasangan yang naik pelaminan pada 13 Mei 2006 yang bertempat di kawasan Bali dilalap si jago merah tadi malam. Sejoli tersebut terkejut saat pulang, rumah tetangganya sudah terbakar dan merambet ke sekitar rumah pribadinya.

Hal tersebut terungkap melalui postingan Nana melalui Instagram Story pada Rabu dini hari (6/9/2017). Putri sulung Lydia Kandou juga menjelaskan secara terperinci kronologi awal kebakaran.

Kala itu, Nana dan Andrew tengah berada di luar ketika kejadian berlangsung. Bintang Liontin ini mengaku anak-anaknya sedang tidur di rumah. Beruntung Jason Deandra White dan Sarah Deana White berhasil diselamatkan oleh warga sekitar.

(Rumah Andrew White dan Nana Mirdad Sumber: Instagram)

"Anak-anak tadi sedang tidur pulas dan kamar mereka panas banget tapi mereka dilarikan keluar tepat waktu oleh staff di rumah," kata Nana di Instagram.

Tentu peristiwa ini membuat wanita 32 tahun ini terkerjut bukan main. Ia juga berterimakasih kepada semua pihak yang mengkhawatirkan keadaan keluarga kecilnya.

"I'm still in shock, tapi thanks buat kalian yang sudah hubungi aku nanya keadaanku dan anak-anak," imbuhnya.

Saat kebakaran terjadi, kakak Naysila Mirdad juga mengungkap ada gas air panas tepat di sebelah kamar sang anak. Namun Nana bersyukur tak ada ledakan susulan yang terjadi.

"Aku hanya bisa bersyukur karena pas disebelah jendela Sarah ada gas air panas yang jaraknya cuma satu meter dari api tapi tidak meledak," jelas Nana.

Semenatara itu pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api sebelum subuh. Kini anak-anak Nana dan Andrew sudah diamankan. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Anjing mereka juga berhasil diselamatkan.

Nana dan Andrew memang memilih menetap di Bali semenjak menikah. Mereka memutuskan meninggalkan dunia hiburan dan fokus membangun kerajaan bisnis di sana.

Tentu tragedi kebakaran ini membuat keluarga kecil Nana lebih waspada di masa depan. Secara keseluruhan hanya beberapa bagian rumah Nana yang mengalami kebakaran.