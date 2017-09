Surprise! Kate Middleton Hamil Anak Ketiga

JAKARTA - Istana Kensington mengumumkan pasangan Duke dan Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Kate Middleton sedang menantikan anak ketiga mereka.

"Yang Mulia Duke dan Duchess of Cambridge dengan senang hati mengumumkan Duchess of Cambridge sedang mengandung anak ketiga," Isi keterangan dari Kensington, dikutip Antara dari laman The Telegaph.

Kensington mengabarkan Middleton mengalami mual hebat, sama seperti kehamilan sebelumnya. Sehingga acara yang seharusnya dihadiri Kate Middleton dibatalkan.

Middleton sempat menunjukkan dirinya sedang hamil saat menerima hadiah yang umumnya diberikan untuk bayi yang baru lahir saat kunjungan ke Polandia.

"Kita akan punya bayi lagi," kata dia pada Pangeran William.

Dua anak mereka, George dan Charlotte, kini berusia empat dan dua tahun.

Sebelumnya, pada 22 Agustus, Middleton dibawa ke rumah sakit King Edward VII karena alasan yang tidak diketahui. Kate harus menginap sehari di rumah sakit sebelum diizinkan pulang keesokan harinya.

Meski penyebab Middleton saat dilarikan ke rumah sakit tidak diketahui, tapi masyarakat menduga istri Pangeran William itu harus bertemu dokter karena ia mengalami morning sickness. Middleton dikenal mengalami morning sickness yang cukup parah di dua kehamilan pertamanya.

Saat dulu hamil anak pertamanya, Pangeran George, Kate sempat dibawa ke rumah sakit King Edward VII juga karena morning sickness. Saat itu Kate didiagnosa mengidap hyperemesis gravidarum yang membuatnya terus mual, muntah-muntah dan kehilangan berat badan.

Pada Juli 2015, Telegraph sempat memberitakan jika Kate ingin punya setidaknya tiga anak. Sang Duchess of Cambridge ingin memberikan adik kepada Pangeran George dan Putri Charlotte sebelum ia berusia 35 tahun.

Tiga anak dipilih oleh Kate karena ia sendiri besar dalam keluarga yang punya tiga anak. Kate ingin Pangeran George dan Putri Charlotte punya lingkungan keluarga yang hangat dan ramai seperti yang ia miliki dulu sewaktu kecil.