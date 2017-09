Gugat Cerai Brad Pitt, Angelina Jolie: Aku Tidak Senang Menjadi Single...

JAKARTA - Menjalani kehidupan usai putus cinta memang tak mudah. Banyak hal yang perlu disesuaikan dan adaptasi kembali. Apalagi, putus cinta itu disebabkan oleh perceraian.

Itulah yang dihadapi aktris cantik Angelina Jolie yang telah mengajukan cerai dengan aktor tampan, Brad Pitt. Dalam sebuah wawancara, Jolie mengungkapkan pengakuan memilukan.

"Aku tidak senang menjadi single. Ini bukan sesuatu yang aku inginkan," kata Angelina Jolie kepada Telegraph seperti dilansir dari Dailymail, Senin (4/9/2017).

Ia mengaku, mengajukan cerai setelah 12 tahun bersama dengan Brad Pitt tidaklah mudah. "Tidak ada yang menyenangkan. Tidak ada yang baik dari (perceraian) ini. Ini sulit," imbuhnya.

Bukan hanya rasa sakit hati yang diterima Angelina Jolie pasca pengajuan cerai itu. Kini, seorang single mom juga menderita penyakit fisik dan piskologis.

Tahun 2013 lalu misalnya, ibu enam anak ini mengaku bahwa dirinya memiliki gen BRCA1 yang membuat Jolie memiliki risiko 87 persen kanker payudara dan 50 persen kanker ovarium.

Akibatnya, Jolie melakukan pengangkatan rahim pada 2015 sebagai tindakan pencegahan. Tahun lalu, Jolie bahkan mengatakan bahwa dirinya terkena hipertensi dan berisiko mengalami Bell's Palsy atau rusaknya saraf pada wajah.

"Secara emosional, ini adalah waktu yang paling sulit bagiku. Aku juga memiliki sejumlah masalah kesehatan lainnya. Jadi, sekarang kesehatan inilah yang harus aku pedulikan," katanya.

Perceraiannya dari hubungan romantisme antara dirinya dan Brad Pitt membuatnya terpukul. Tetapi hidup terus berlanjut. Jolie mengaku, dirinya mencoba tertawa sebanyak mungkin untuk menghilangkan rasa sakit.

"Kadang aku merasa tubuhku seperti dipukul, tetapi aku mencoba tertawa sebanyak mungkin. Bahkan, jika kamu menjalani kemoterapi, kamu perlu menemukan cara untuk tertawa," lanjutnya.

Kini, wanita yang baru saja membintangi film barunya First They Tilled My Father, mengaku hanya ingin menjaga kesehatannya yang semakin mengkhawatirkan.

"10 tahun lalu, aku tidak mengira kalau hidupku akan seperti ini. Tapi sekarang aku berada di usia yang membuatku hanya ingin menjadi sehat saja," tandas pemeran Maleficent itu.