FOTO: Abaikan Isu Gimmick, Jessica Iskandar Liburan ke Bali dengan Vishal Singh

JAKARTA - Isu gimmick cinta segitiga yang tengah ramai dibicarakan nyatanya tidak memberikan pengaruh bagi seorang Jessica Iskandar. Alih-alih memberikan tanggapan, Jessica memilih mengabaikan rumor tersebut dan memutuskan berlibur ke Bali bersama aktor India, Vishal Singh.

Momen kebersamaan Jessica dan Vishal dalam perjalanan liburan itu dipamerkan sendiri oleh sang aktor di laman Instagram pribadinya. Vishal memilih momen saat dirinya dan Jessica menghabiskan waktu menikmati suasana pantai untuk dibagikan pada warganet.

Dalam foto tersebut, Vishal terlihat hanya mengenakan celana pantai berwarna hitam dengan motif dedaunan hijau. Sementara Jessica Iskandar yang mengenakan tanktop putih duduk tepat disebelahnya. "Just you and me @inijedar," tulis Vishal dalam caption.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu gimmick cinta segitiga antara Jessica Iskandar dengan dua aktor asal India itu pertama kali dibeberkan oleh Gebby Vesta belum lama ini. Kala itu, Gebby merasa tidak terima lantaran hubungannya dengan aktor India bernama Vishal Karwal dirusak demi kepentingan gimmick salah satu tayangan televisi yang melibatkan Jessica.

Meski isu gimmick yang dilontarkan Gebby saat ini tengah menjadi sorotan, warganet nyatanya tetap memberikan dukungan bagi Jessica untuk menjalin hubungan dengan Vishal. Hal itu terlihat dalam deretan komentar yang muncul usai Vishal memposting foto tersebut.

"Sama-sama masih single. Bukan suami atau istri orang. Mudah-mudahan berjodoh," ujar salah satu warganet.

Selain memberi dukungan, ada pula warganet yang memperingatkan Jessica untuk lebih berhati-hati agar kejadian masa lalunya dengan Ludwig tidak terulang lagi. "Jaga diri, jangan pacaran terlalu dekat tanpa status pernikahan. Good luck," kata warganet lain.

Sayangnya, Jessica Iskandar sama sekali tidak memberikan balasan atas komentar-komentar tersebut. Ia bahkan juga tidak memposting momen kebersamaan dengan Vishal di laman Instagram pribadi.

Alih-alih memposting foto liburan dengan Vishal, Jessica malah memamerkan momen saat dirinya tengah menumpang kapal bersama sang anak, El Barack Alexander. Hal tersebut langsung memancing reaksi nakal warganet yang mempertanyakan keberadaan Vishal.