Ssst! Nih Alasan Raisa Mantap Menikah dengan Hamish Daud

JAKARTA - Setelah beberapa tahun kenal dan pacaran sejak 2016, Raisa Andriana dan Hamish Daud akhirnya resmi menjadi suami istri pada Minggu (3/9/2017). Tak butuh waktu lama bagi Raisa dan aktor 37 tahun itu untuk mantap meresmikan hubungan mereka dalam mahligai rumah tangga.

Raisa melihat Hamish sebagai sosok yang bisa diandalkannya. Hamish memberikan sesuatu yang berbeda dibanding pria-pria lain yang pernah dekat dengannya selama ini.

"Kalau buat aku, selama sekira tujuh tahun aku di industri ini, aku kan enggak pernah ya ngomongin hubunganku. Jadi ini agak aneh. Hamish itu passionate banget in life, what he does, in me. Dari awal (hubungan), dia enggak pernah ragu. Dia ngemong. Pokoknya begitu lah," kata Raisa saat konferensi pers di Ayana MidPlazza, Sudirman, Jakarta Pusat.

Alasan hampir sama diutarakan oleh Hamish. Aktor kelahiran Australia ini merasa hanya Raisa lah yang bisa memberinya energi dan semangat yang tak bisa didapat dari orang lain.

"Saya menemukan satu energi dari Yaya (panggilan akrab Raisa) yang belum saya temukan dari lainnya. Dia mensupport apa yang saya lakukan. You give me that energy and i won't be stoppable. Saya dapat support seperti itu dari orang yang saya sayang," papar Hamish yang berkali-kali menatap Raisa.

Sementara itu, Raisa dan Hamish resmi menjadi suami istri setelah proses akad nikah yang diselenggarakan hari ini sekira pukul 09.00 WIB. Sebagai maskawin, Hamish memberikan 500 gram logam mulia.

Raisa dan Hamish menikah setelah bertunangan pada 21 Mei lalu. Beberapa hari kemarin, tepatnya pada 29 Agustus, telah dilakukan acara adat Ngeunyeuk Sereuh.

Pernikahan Raisa dan aktor Nekad Traveller ini ditetapkan sebagai Hari Patah Hati Nasional Jilid II oleh netizen. Jilid pertama telah terjadi pada saat Raisa dan Hamish tunangan tiga bulan lalu. Netizen merasa patah hati karena dua selebriti berparas cantik dan tampan ini sudah tak lagi berstatus single.

