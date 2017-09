Tinggal Hitungan Jam Raisa dan Hamish Akan Menikah, Jangan Baper Ya Guys!

JAKARTA - Hanya dalam hitungan jam, penyanyi Raisa Andriana akan resmi menjadi istri dari Hamish Daud. Akad nikah Raisa dan Hamish akan digelar hari ini, Minggu 3 September 2017, sekira pukul 09.00 WIB di MidPlaza, Jakarta Pusat.

Hal tersebut telah ditegaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Pahlawan Jurangga, S. Ag. Sehari sebelum pernikahannya, Raisa sempat mengunggah untaian kalimat romantis untuk sang tunangannya melalui Instagram Story. Penyanyi 27 tahun itu menuliskan,"You and Me for life" pada akun Instagram pribadinya, @raisa6690.

(foto: Instagram/@raisa6690)

Bersama kalimat romantis itu, pelantun Kali Kedua tersebut juga menyematkan sebuah foto dirinya bersama sang kekasih, Hamish Daud. Foto bernuansa hitam putih itu seolah menegaskan bahwa Raisa telah mantap untuk melangkah ke pelaminan bersama Hamish Daud, hari ini.

Sebelum memutuskan untuk menikah, hubungan Raisa dan Hamish memang terbilang jauh dari pemberitaan media. Keduanya diketahui menjalin hubungan asmara pada akhir 2016. Tak lama, keduanya sepakat untuk bertunangan pada 21 Mei 2017, bertempat di kediaman Raisa di Cinere, Jawa Barat.

Semakin dekatnya pernikahan Raisa dan Hamish, tentu saja membuat banyak penggemar yang merasa bahagia namun tak sedikit publik yang mengaku patah hati alias baper.

(foto: Instagram/@thebridstory)

Ungkapan Patah Hati Nasional sejatinya sudah melanda masyarakat luas saat pasangan beda usia tersebut menggelar pertunangan secara tertutup pada 21 Mei lalu di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Ini menjadi tanda bahwa kecantikan Raisa dan ktempanan Hamish memang dikagumi oleh banyak kalangan.

Disusul acara siraman ala adat Sunda yang dinamakan upacara Ngeuyeuk Seureuh pada Selasa 29 Agustus lalu. Sontak komentar netizen menyerbu unggahan foto-foto tersebut dengan beragam kalimat dan emoji. Diantaranya adalah ungkapan patah hati karena pernikahan keduanya sudah semakin dekat.

"Smakin dekaattt πŸ’”πŸ’”," tulis sebuah akun.

"Babaaaaanngg 😭😭 potek2 hati adek 😒 @riskafinalia," tulis akun @lhytalolita.

"Aduh aduh aduh babang dedek gak bisa tidur babang tinggalkan 😭😭😭," tambah @niitalusia.

(foto: Instagram/@thebridstory)

Detik-detik menjelang pernikahan, hanya potret saat mendapatkan kejutan bridal shower dari teman-teman yang diunggah Raisa di akun instagram pribadinya. Ia membagi beberapa pose saat pengajian dilangsungkan melalui insta storynya.

Tampaknya, baik Raisa maupun Hamish sengaja tidak memamerkan foto menjelang hari besar mereka melalui akun instagram pribadinya. Pasangan yang belum satu tahun menjalin hubungan khusus ini mengandalkan akun @thebridestory untuk mengabadikan momen-momen membahagiakan ini.

Nah, hari ini Raisa dan Hamish akan mengucapkan janji suci pernikahan serta akan menjadi pasangan suami-istri. Kita doakan semoga lancar ya guys.

Selamat menempuh hidup baru, Raisa dan Hamish!