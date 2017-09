Super Energik Jadi Rangkuman Konser Music Bank in Jakarta 2017

JAKARTA - Pegelaran Music Bank in Jakarta 2017 baru saja berakhir. Namun ajang konser terbesar bagi para pecinta K-Pop di Tanah Air ini masih membekas dalam ingatan penonton yang hadir pada Sabtu malam, 2 September kemarin.



Oleh karena itu, Okezone akan merangkum keseluruhan perjalanan konser yang berlangsung selama 3,5 jam di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat secara terperinci.

(Baca Juga: Pecah! NCT127 Buka 'Music Bank in Jakarta 2017' dengan 5 Lagu Andalan)

(Baca Juga: Dari Atas Panggung 'Music Bank', Park Bo Gum Ungkap Keinginan Kembali ke Indonesia)



Music Bank in Jakarta 2017 dibuka dengan penampilan NCT127. Boyband dengan sembilan anggota itu berhasil menghentak panggung lewat deretan lagu-lagu super energik. Sebut saja Fire Truck, Good Thing, O Mile, Limitless dan Cherry Bomb berhasil membawa Taeyong cs membius para pecinta K-Pop dalam negeri yang hadir di dalam venue.



Selesai dengan lima lagu dari NCT127, fans kembali dimanjakan dentan spesial stage khusus soundtrack K-drama yang sempat populer di Tanah Air. Dua personel B.A.P, Daehyun dan Youngjae tampil perdana membawakan OST andalan Descendants of The Sun.



Drama yang membuat sang bintang utama Song Hye Kyo dan Song Jong Ki ini mengalamu cinta lokasi ini sukses disenandungkan oleh mereka di atas pentas. Adalah Talk Love mili K.Will yang telah dinyanyikan oleh Daehyun dan Youngjae.



Tak berhenti sampai di sini, Yuju GFRIEND juga mengagetkan penggemar dengan beraksi di atas panggung yang berada di tengah-tengah penonton bersama Chanyeol EXO. Super romantis, idol beda agensi ini membawakan OST Goblin yang berjudul Stay With Me.



Sekira pukul 19.30 WIB giliran Astro yang memanjakan penggemar Indonesia. Cha Eunwoo dan kawan-kawan ini membawakan banyak lagu andalan mereka termasuk Baby, Again hingga Cat's Eye. Tapi tunggu dulu, Astro juga sempat mengajak penonton bernostalgia dengan single Kesempurnaan Cinta milik Rizky Febian di Music Bank tadi malam.

(Baca Juga: Bernostalgia, Park Bo Gum dan Astro Bawakan Lagu Indonesia di 'Music Bank')

(Baca Juga: Lolita Temani Park Bo Gum dan Irene 'Red Velvet' Pandu 'Music Bank In Jakarta 2017')



Dalam sesi menyapa fans, Jinjin Astro juga sempat melontarkan istilah yang tengah trending di Ibu Kota sehingga langsung disambut gelak tawa.



"Halo semua. Kalian telah terciduk oleh kami," katanya yang langsung menimbulkan keriuhan tiada henti.



Sebenarnya dalam ajang Music Bank in Jakarta 2017 ini tidak hanya menyajikan performa spektakuler para idol, namun mereka juga mengajak para fan untuk bermain bersama. Park Bo Gum, Irene, Baekhyun EXO, Zelo BAP, Yerin GFriend, Mark NCT 127 dan Eunwoo Astro contohnya yang melemparkan shuttlecock edisi spesial di tengah-tengah penonton.



Bagaimana tidak setiap masing-masing cock yang dilemparkan terdapat pesan-pesan manis dari mereka yang diperuntukkan bagi para penggemar beruntung.



Selesai dengan games, giliran GFRIEND yang memanaskan panggung Music Bank dengan sejumlah lagu terbaik mereka. Lima lagu yang dinyanyikan antara lain Rough, Navillera, Me Gustas Tu, Fingertip dan Love Whisper.



Semakin malam, spesial stage kembali hadir menghibur penonton. Eunha GFRIEND tampil apik secara solo membawakan lagu I Remember yang dipopulerkan oleh band asal Bandung, Mocca. Kemudian dilanjutkan oleh Eunwoo dan Sanha Astro dengan lagu Happy.



Setelah itu barulah B.A.P mendadak menghentak panggung dengan lagu-lagu super powerfull seperti Wake Me Up, Warrior, That's My Jam, No Mercy dan Bang Bang.



Tidak berhenti di sini, pertunjukkan dilanjutkan dengan penampilan dari NCT127 yang membawakan single andalan senior satu agensi yakni Lucifer (Shinee) dan Sorry Sorry (Super Junior). Tanpa jeda giliran GFRIEND yang memukau penonton dengan mencover sejumlah lagu milik Seventeen - Pretty U, BTS - I Need You dan EXO - Growl.



Di penghujung acara, EXO pun tampil dengan lagu pertama, Ko Ko Bop. Boyband yang paling ditunggu-tunggu itu berhasil memecahkan suasana dengan teriakan histeris dari para penggemar. Suho cs setidaknya membawakan lima lagu dari mulai Thunder Love, Heaven hingga Lotto.



Banyak kejutan yang dihadirkan dalam pegelaran Music Bank kali ini. Tentu yang tak boleh dilupakan adalah momen saat salah satu penggemar berhasil mendapatkan selfie bersama EXO sekaligus pelukan dari Baekhyn di atas pentas. Gadis beruntung itu memenangkan undian dengan ditelefon secara langsung oleh EXO.



Selain menghadirkan deretan idol papan atas Korea Selatan, Music Bank in Jakarta 2017 juga menampilkan boyband asal Indonesia BForce. Acara yang dipandu oleh Park Bo Gum dan Irene Red Velvet juga Lolita ini sejatinya pernah menyambangi Jakarta pada 2013 silam.



Kali ini, dipromotori oleh Star Media Nusantara dan didukung oleh Yes24 ENT, Music Bank in Jakarta 2017 diprediksi meraih lebih dari 10.000 penonton.