Ungkapan Rasa Syukur Jadi Bocoran Karya Terbaru Zayn Malik

LOS ANGELES - Zayn Malik memberikan kejutan terbaru kepada para penggemar lewat sebuah unggahan di Instagram. Kekasih Gigi Hadid tersebut mengungah sebuah video singkat yang menyelipkan kegiatannya terkini yang tengah mempersiapkan karya terbarunya.

Seperti diberitakan Aceshowbiz, ia menyelipkannya setelah menampilkan tulisan rasa syukur dan terima kasih atas kemenangan dalam ajang MTV Video Music Awards 2017. Berasma Taylor Swift, ia meraih kategori Best Collaboration Award untuk lagu I Don't Wanna Live Forever yang menjadi soundtrack untuk Fifthy Shades Darker.

"THANK YOU MTV. THANK YOU VMAa. THANK YOU TAYLOR. THANK YOU ZQUAD," bunyi tulisan awal.

(Baca Juga: Louis Tomlinson & Zayn Malik Kembali Dekat, Tak Ada Lagi Permusuhan)

(Baca Juga: Pamer Pose Mesra, Zayn dan Gigi Hadid Bikin Netizen Baper)

Setelah tulisan tersebut terlihat cuplikan video Zayn yang tengah membuka koper jinjing dengan suara kunci yang keras dan muncul tulisan 'COMING SOON' di akhir video. Ini menjadi kode untuk kejutan yang tengah disiapkan oleh Zayn untuk para penggemarnya.

Para penggemarnnya mulai meramaikan kolom komentar dengan sederet kalimat antusias mereka.

"SOON WHEN ?? TOMORROW A WEEK A HOUR OMG I CANT WAIT," tulis @isln.k

"FINALLY THE KING IS BACK," tulis @_veroos_.

"I cant wait for this😲😲😲. You better hury up zayn," tulis @imamsp28.

"I am so so sooooo excited!!!! My heart is pounding rn," tambah @sumairah_rashid.

Ini telah memasuki usia satu tahun lebih dari masa debut solonya lewat album Mind of Mine yang diluncurkan pada Maret 2016. Setelah itu, ia sibuk mempromosikan album dan setiap single andalan mulai dari Pillowtalk, Like I Would, dan Wrong (feat. Kehlani).

(Baca Juga: Zayn Malik Menyesal Duet Bareng Taylor Swift, Nih Alasannya)

(Baca Juga: Zayn Malik Enggan Reuni Bareng One Direction, Nih Alasannya)

Setelah itu, ia terlibat dalam proyek kolaborasi bersama Taylor Swift untuk lagu I Don't Wanna Live Forever, yang sukses mengejutkan para penggemar. Ia juga merilis single berjudul Still Got Time bersama PartyNextDoor.

Pria berusia 24 tahun tersebut pada tahun ini terlibat dalam dunia fashion dengan nama lini Zayn x Versus pada Mei kemarin. Sementara itu, ia juga tampil sebagai cameo dalam film Ocean Eight serta menyiapkan buku autobiografi bertajuk namanya sendiri 'Zayn'.