Kendrick Lamar Boyong 6 Trofi, Ini Daftar Lengkap Pemenang MTV VMA 2017

LOS ANGELES – Ajang penghargaan untuk insan permusikan dunia, MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2017 akhirnya digelar pada Minggu 27 Agustus 2017 waktu setempat. Bertempat di The Forum, Inglewood, California, MTV VMA 2017 menandai awal baru dalam sejarah mereka.

Untuk pertama kalinya, MTV VMA tak lagi mempermasalahkan soal gender dalam gelaran mereka. Tak ada lagi pemenang berdasarkan gender seperti Best Male Video atau Best Female Video, yang ada hanyalah Artist of the Year.

Untuk kategori tersebut, Ed Sheeran yang kembali dengan lagu-lagu barunya di tahun ini setelah rehat setahun, dinobatkan sebagai pemilik gelar Artist of the Year. Solois asal Inggris tersebut mengalahkan Kendrick Lmaar, Ariana Grande, The Weeknd, dan Lorde.

Sementara untuk kategori Video of the Year, Humble dari Kendrick Lamar menjadi yang terbaik. Video klip Humble mengalahkan MV-MV populer lain seperti 24K Magic (Bruno Mars), Scars to Your Beautiful (Alessia Cara), Wild Thoughts (DJ Khaled ft Rihanna dan Bryson Tiller), dan Reminder (The Weeknd).

Tak hanya memenangkan penghargaan utama, Kendrick Lamar juga menjadi musisi yang paling banyak membawa pulang trofi. Dari delapan kategori yang menominasikannya, Kendrick Lamar total memenangkan enam trofi. Semuanya berkat lagu Humble.

Berikut daftar lengkap pemenang MTV VMA 2017:

VIDEO OF THE YEAR - Kendrick Lamar (HUMBLE)

ARTIST OF THE YEAR - Ed Sheeran

BEST HIP HOP - Kendrick Lamar (HUMBLE)

BEST COLLABORATION - Zayn & Taylor Swift (I Don’t Wanna Live Forever - Fifty Shades Darker)

BEST DANCE - Zedd and Alessia Cara (Stay)

BEST POP - Fifth Harmony ft. Gucci Mane (Down)

BEST ROCK - Twenty One Pilots (Heavydirtysoul)

BEST CINEMATOGRAPHY - Kendrick Lamar (HUMBLE)

BEST DIRECTION - Kendrick Lamar (HUMBLE)

BEST ART DIRECTION - Kendrick Lamar (HUMBLE)

BEST VISUAL EFFECTS - Kendrick Lamar (HUMBLE)

BEST CHOREOGRAPHY - Kanye West (Fade)

BEST EDITING - Young Thug (Wyclef Jean)

SONG OF THE SUMMER - Lil Uzi Vert (XO Tour Llif3)

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD – P!NK