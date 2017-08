Fans Nekat Terobos Barikade Polisi, Wanna One Terpaksa Diamankan

SEOUL - Kasus kemanan idola K-Pop saat ini menjadi perhatian penting dan terlihat semakin dipeketat. Sebelumnya ramai insiden Taeyeon 'SNSD' di bandara Seokarno-Hatta yang mendapatkan doroangan antusias para penggemar dan membuatnya terjatuh akibat kurangnya kemanan dan menjadi perbincangan fans internasional.

Kali ini giliran boyband baru Wanna One yang kini tengah digilai K-Popers setelah lolos dalam ajang pencarian bakat Produce 101 season 2. Kang Daniel Cs gagal melakukan ritual menyapa media dan fans yang menantikan mereka di luar gedung KBS Broadcasting Hall yang terletak di Yeoido, Seoul sebelum melakuan aksi panggung program musik Music Bank.

Hal itu terjadi akibat sejumlah fans nekat menerobos barikade polisi untuk melihat dan mengambil gambar Wanna One lebih deka pada Jumat (25/8/2017). Akibat itu, para petugas yang berjaga langsung turun tangan. Mereka meminta para member untuk kembali ke dalam mobil dengan alasan keamanan dan akan masuk lewat pintu gedung berbeda.

Agensi yang menaungi Wanna One yakni YMC Entertainment langsung memberikan penjelasan setelah hal itu terjadi.

"Para member Wanna One dijadwalkan akan beridiri di area yang telah disediakan dan mengambil foto serta menyapa penggemar dan reporter yang telah menunggu mereka, tapi mereka tiba-tiba harus balik lagi karena ulah fans yang terlalu bersemangat," jelas agensi dilansir Soompi.

Sementara itu, Wanna One saat ini masih dalam masa promosi debut mereka di berbagai program televisi, musik, reality hingga variety show. Mereka mempromosikan dua single andalan dari album "1X1=1 (TO BE ONE)" yaitu Energetic yang telah meraih delapan kemenangan dan Burn it Up.

Sejak masa trainee dalam ajang pencarian bakat bentukan Mnet tersebut, para member telah mendapat perhatian publik baik di Korea dan Internasional. Hal itu terbukti lewat prestasi yang diraih seperti para perilisan album debut sukses menguasai tangga lagu iTunes di 12 negara, termasuk Indonesia.

