Mark Wahlberg Pimpin Daftar Aktor dengan Bayaran Tertinggi di 2017

LOS ANGELES – Hollywood disebut-sebut tak bersikap adil dalam hal bayaran aktor dan aktris mereka. Hal itu kini terlihat jelas ketika Mark Wahlberg dinobatkan sebagai aktor dengan bayaran tertinggi 2017.

Selasa 23 Agustus 2017, Forbes mengumumkan daftar aktor termahal atau dengan bayaran tertinggi. Hasilnya, Wahlberg memimpin setelah mengumpulkan penghasilan USD68 Juta sepanjang 12 bulan terakhir.

Penghasilan Wahlberg itu didapat dari perannya di Transformer: The Last Knight serta Daddy’s Home 2 yang baru akan tayang. Fakta bahwa Transformer: The Last Knight gagal menorehkan hasil apik di box office tak memengaruhi penghasilan tinggi Wahlberg.

Wahlberg berhasil menggeser aktor berpenghasilan tertinggi tahun lalu, Dwayne “The Rock” Johnson. The Rock harus rela turun ke peringkat dua setelah setahun belakangan memperoleh USD65 Juta. Sementara tempat ketiga dikuasai oleh Vin Diesel dengan raupan USD54,5 Juta.

Daftar top 5 aktor dengan bayaran termahal 2017 ditutup oleh Adam Sandler dan Jackie Chan. Sandler berada di peringkat empat dengan USD50,5 Juta, sementara Jackie Chan menjadi satu-satunya aktor Asia yang masuk daftar lima besar setelah mengumpulkan USD49 Juta.

Yang menarik, penghasilan Wahlberg itu 2,5 kali lipat dari total penghasilan Emma Stone, si cantik yang dinobatkan sebagai aktris dengan bayaran termahal 2017 ini. Sepanjang 12 bulan kemarin, Stone ‘hanya’ memperoleh USD26 Juta atau USD44 Juta lebih rendah dari penghasilan Wahlberg.

Tak hanya Wahlberg, daftar 14 besar aktor berpenghasilan tertinggi 2017 versi Forbes nyatanya masih lebih tinggi dari pendapatan Stone. Ryan Gosling, lawan main Stone di La La Land bahkan mendapat penghasilan lebih tinggi, yakni USD29 juta padahal dia hanya ada di urutan ke-14 daftar aktor dengan bayaran termahal.

Berikut daftar 10 besar aktor berpenghasilan tertinggi 2017 versi Forbes:

1. Mark Wahlberg – USD68 Juta

2. Dwayne Johnson – USD65 Juta

3. Vin Diesel – USD54,5 Juta

4. Adam Sandler – USD50,5 Juta

5. Jackie Chan – USD49 Juta

6. Robert Downey Jr. – USD48 Juta

7. Tom Cruise – USD43 Juta

8. Shahrukh Khan - USD38 Juta

9. Salman Khan – USD37 Juta

10. Akshay Kumar – USD35,5 Juta