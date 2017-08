Raih Rp200 Miliar Sepekan, Wanna One Diprediksi Jadi Boyband K-Pop Terkaya 2017

Wanna One (Foto: Koreaboo)

SEOUL - Julukan monster rookies tampaknya pas disandang oleh boyband bentukan ajang survival Produce 101 season 2, Wanna One. Belum genap dua minggu menjalani debut, grup beranggotakan Kang Daniel cs tersebut telah meraih keuntungan yang patut diacungi jempol.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Koreaboo, Wanna One meraup pendapatan nyaris menyentuh angka 20 miliar KRW atau setara dengan 17.610.073 USD atau sekira Rp235 miliar, jika dirupiahkan dalam kurun waktu sepekan. Mereka pun sampai diprediksi sebagai boyband K-Pop berpenghasilan paling besar sepanjang 2017 nanti.

Terhitung sejak debut resmi pada 7 Agustus 2017, Wanna One sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan sejumlah iklan. Pundi-pundi uang grup dengan sebelas anggota itu berasal dari delapan brand ternama baik dari lini fashion maupun kuliner.

Menurut salah satu pakar iklan, Wanna One setidaknya bakal mengantongi 7 miliar KRW (6.158.785 USD) dari satu brand dalam kurun waktu satu tahun. Jika demikian, tinggal dikalikan dengan tujuh merek yang tersisa.

"Jika melihat cara sistem bekerja saat ini, Wanna One kemungkinan besar akan menandatangani kontrak pemodelan minimal setahun. Saat ini saya yakin keuntungan yang dijamin Wanna One pertahun adalah 7 sampai 7,5 miliar KRW," ungkap salah satu pakar tersebut.

Wanna One juga untung besar lewat penjualan album yang disebut-sebut menyentuh angka pre-order sebanyak 500.000 kopi. Belum lagi sederet marchandise yang dipastikan ludes terjual dalam pegelaran konser di Gocheok Sky Dome beberapa waktu lalu.

Dari sana, Wanna One diduga mendapatkan 2,4 miliar KRW untuk hasil penjualan marchandise dan tiket konser yang terjual lebih dari 20ribu. Tak heran apabila grup besutan YMC Entertainment dan CJ E&M itu diprediksi meraih setidaknya laba sebanyak 30 miliar KRW (26.412.860 USD) hingga akhir 2017 apabila tetap produktif berkarya.

Kepopuleran Wanna One kini memang tak main-main. Sejumlah program acara televisi yang dihadiri oleh mereka pun selalu meraih rating tinggi. Dari program Weekly Idol, SNL hingga Return of Superman diketahui mengalami peningkatan rating cukup signifikan.

Grup yang terdiri dari Yoon Ji Seong, Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan, Kang Daniel, Park Jihoon, Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi dan Lai Kuan Lin juga memiliki bakat yang luar biasa. Selain berwajah tampan mereka pun bertalenta.

Sekadar informasi, lagu debut Wanna One, Energetic sendiri langsung menarik jutaan penonton setelah beberapa saat diunggah di Youtube. Selang beberapa hari berikutnya, mereka kembali meluncurkan MV Burn It Up yang langsung menjadi viral dimana-mana.