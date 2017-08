Agar Tak Jadi Korban Pedofil, Nafa Urbach Ajarkan Anak Pendidikan Seks Usia Dini

JAKARTA - Ketakutan terhadap tindakan para kaum pedofil benar-benar dirasakan oleh Nafa Urbach. Aktris senior berusia 37 tahun ini takut jika sang putri, Mikhaela Lee Juwono menjadi korban orang-orang tersebut.

Oleh karenanya, Nafa Urbach menjelaskan bagian sensitif perempuan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sebagai seorang ibu, tentu ia tidak ingin menyesal dengan sesuatu yang tak pernah diharapkan.

Untuk memberi penjelasan tersebut, Nafa Urbach menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh sang putri. Ia menegaskan beberapa kali bahkan sampai buah cintanya dengan Zack Lee tersebut heran dan bertanya-tanya.

"Dia masih enam tahun, mana tahu. Cuma saya langsung bilang 'Mika jangan sampai ada yang pegang-pegang Mika', warningnya keras banget, dia sampai nanya mami kenapa marah? Semua orang baik sama Mika. Saya langsung bilang 'no enggak semua orang baik sama Mika, you have to be careful' jangan ada yang boleh pegang daerah sensitif," seru Nafa Urbach saat dijumpai di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017).

"Terus aku ajarin mana aja daerah sensitif, kan kalau anak dikasih tahu suka becanda, aku sampai bilang 'Mika pay attention'. Gue bilang sampai bener-bener masuk ke pikiran dia," tambahnya.

Nafa memang tidak terbiasa kasar dengan sang putri. Sehingga bocah berusia enam tahun ini sempat menangis karena terkejut dengan sikap sang Ibu.

Tak percuma, sikap Nafa berbuah manis. Mikhaela bertanya tentang sebab perempuan berdarah jawa ini bersikap sedemikian rupa.

"Dia sampai nangis gue suruh ulang berkali-kali, enggak apa-apa, itu nunjukin kalau gue serius, terus pas waktu sikat gigi dia mikir dan nanya 'kenapa mami do that to me?' nah itu yang saya butuhkan. Saat anak udah tanya, berarti semua yang saya tanamkan ke dia itu masuk ke dalam otaknya dia dan berpikir ini something serius kenapa orang enggak boleh pegang?," papar Nafa Urbcah.

Hal ini ia harap dilakukan oleh semua Ibu di dunia. Sebab seseorang yang mendapat perlakuan tidak baik di masa kecil khususnya seksualitas akan menanamkan rasa traumatik hingga usianya dewasa nanti.

"Saya jelaskan, saya pakai bahasa yang paling sederhana, dan saya ingin semua orang tua melakukan hal yang sama. Kalau anak itu dilecehkan waktu kecil, otherwise dia menjadi terluka, jadi anti laki-laki atau perempuan, dia akan jadi peleceh seksual juga," ucap Nafa.

"Saya jelaskan itu enggak boleh itu daerah dimana its adult orang dewasa melakukan hal tidak baik sama Mika, dan hanya dilakukan orang dewasa, tidak sekecil Mika, saya kasih tahu," tutup mantan kekasih Primus Yustisio tersebut.