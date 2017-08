Ganteng saat Tidur, Joe Taslim Dinilai Mirip Song Joong Ki

JAKARTA – Sekalipun sedang tidur, ketampanan Joe Taslim tidak luntur. Inilah pujian yang dilontarkan para netizen.

Joe Taslim memang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam berakting. Wajahnya juga tampan dan memiliki bentuk tubuh yang proporsional untuk ukuran pria.

Menariknya lagi, pesona Joe Taslim juga tidak luntur, sekalipun sedang terlelap. Lihat saja foto yang diunggahnya di akun Instagram @joe_taslim.

Dalam foto tersebut, Joe Taslim terlihat ganteng saat tidur, yang juga ditemani buah hatinya.

“Sorry Daddy is too Busy this year Sunshine.. Will make it up big time..👫👬👭💏,” tulisnya.

Satu demi satu, para followers-nya pun memberikan pujian.

”Aduhh anaknya cute banget, cantik pula, manis pula persis kaya mamahnya. Kan emang anak mamahnya 😁😁 yakann?? @joe_taslim,” tulis @nanina_puthinators.

”Sweetttttt....awesome daddy...n handsome,” tambah @chuzmee.

”Daddy nya tdr aja keren,” sambung @benzdjibe.

”So happiness man,” sahut @izackgar.

Lalu, ada @sarahaeyo_10 yang berkomentar, “Papa ganteng.”

”Daddy kalo merem mirip song joong ki deh eitss,” sambung @afifaamau.

”Daddy masa kini,” tutup @arichatun_nihayah.