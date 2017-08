FOTO: Maia Estianty Pamer Foto Nenek yang Juga Istri Pertama Bung Karno

JAKARTA - Maia Estianty memiliki garis keturunan dengan Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto. Ya, Maia merupakan cucu dari Oetari Tjokroaminoto, anak dari HOS Tjokroaminoto. Oetari juga pernah menjadi istri pertama Presiden Indonesia, Soekarno.

Dalam pernyataannya di sebuah foto di Instagram, Maia menampilkan foto Oetari ditemani dengan potongan foto dirinya yang berukuran lebih kecil. Sembari menjelaskan garis keturunannya, Maia pun menambahkan hashtag #soekarno dan #istrisoekarno dalam tulisannya tersebut.

“My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno.... Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno. #maiaestianty #diarymaia #soekarno #istrisoekarno,” tulis ibu dari Al, El, dan Dul tersebut.

Sekedar diketahui, Siti Oetari menikah dengan Presiden Soekarno di usia yang sangat muda, yaitu (secara berurutan) 16 dan 20 tahun. Seiring dengan kelanjutan studi Soekarno ke Institut Teknologi Bandung (ITB) dan permasalahan emosional, Sukarno menceraikan Siti Oetari. Oetari dikenal sebagai satu-satunya istri Soekarno yang tidak pernah melakukan hubungan badan karena pernikahannya dilakukan secara “nikah gantung”, mengingat Oetari masih di bawah umur. Tak lama setelahnya, Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih. Setelah bercerai dengan Inggit, barulah Soekarno menikah dengan Fatmawati, ibu dari Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Oetari menikah dengan Sigit Bachroensalam setahun setelah bercerai dengan Soekarno. Dari pernikahannya dengan Sigit, Oetari dikaruniai anak bernama Harjono Sigit Bachroen Salam, yang tidak lain adalah ayah Maia Estianty.

Kontan, para fans Maia menanggapi pernyataannya itu dengan kaget, namun juga senang. Tidak sedikit juga yang menyindir Ahmad Dhani dalam kolom komentar foto tersebut.

“Enggak kebayang gmn nyeselnya yg onoh kehilangan bunda,,,” tulis @Drnbcskincare.