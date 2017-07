Di Usia 68 Tahun, David Foster Pacari Bintang Royals Elizabeth Hurley

LOS ANGELES – Keduanya tak lagi muda. David Foster pada November mendatang akan menginjak usia 68 tahun dan pernah empat kali menikah. Sementara Elizabeth Hurley telah berusia 52 tahun dan juga pernah gagal membina rumah tangga dengan Arun Nayar.

Namun keduanya dikabarkan tengah dimabuk cinta setelah berteman dekat selama bertahun-tahun. Seorang sumber dekat pasangan ini mengatakan, bahwa Hurley sudah cukup dengan anak-anak dan keluarga besar Foster.

“Mereka semakin serius. Baru-baru ini Hurley bahkan menghabiskan liburan bersama Foster dan teman-temannya di Eropa. Meski hubungan itu masih dalam tahap yang masih sangat dini namun keduanya sangat menikmati kebersamaan mereka,” kata sumber tersebut seperti dilansir dari ET Online.

(Saat David Foster (di barisan atas) berlibur bersama Elizabeth Hurley (di barisan bawah) dan teman-temannya berlibur di yacht mewah. Foto: Instagram)

Berita kedekatan keduanya pertama kali mencuat ketika Hurley dan Foster tertangkap kamera saat akan menaiki sebuah jet pribadi di Olbia, Italia, pada 25 Juli 2017. Bintang Royals itu tampak melemparkan senyum kepada pewarta foto, sementara pencipta lagu This Must Be Love itu berjalan tepat di sampingnya.

Foster dikabarkan mulai memburu cinta baru, setelah resmi bercerai dengan Yolanda Hadid pada Desember 2015. Sebelum bersandar pada Hurley, dia sempat singgah ke pelukan Christie Brinkley dan Katharine McPhee. Khusus dengan McPhee, Foster mengaku, hanya sekadar berteman.

“Aku berpindah dari satu pernikahan ke pernikahan lainnya, meninggalkan satu istri untuk mendapatkan istri lainnya. Ini pertama kalinya aku menjalani kehidupan single dan terus terang aku tak terbiasa dengannya, meski ini tak terlalu buruk,” katanya dalam wawancara dengan Vanity Fair, Januari silam.

Sementara Hurley diketahui pernah menjalin asmara dengan aktor Hugh Grant. Dalam wawancaranya dengan ET Online, dia mengungkapkan, tetap berteman baik dengan aktor Notting Hill itu meski telah berpisah 17 tahun silam.

Dua tahun lalu, dalam acara Watch What Happens Live, Hurley menyebut mantan kekasihnya itu sebagai sosok yang doyan ngambek. “Selama 13 tahun bersama, dia sering kali membuatku geram. Aku mencintainya, tapi dia sangat menyebalkan. Tapi untuk urusan ranjang, Grant punya poin 10,” selorohnya.

Hingga berita ini diturunkan, baik Hurley maupun Foster belum memberikan pernyataan terkait hubungan mereka kepada awak media.