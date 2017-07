Rekaman Telepon 911 saat Penemuan Mayat Chester Bennington Terungkap

LOS ANGELES – Detail lain tentang kematian Chester Bennington kembali terungkap. Setelah diketahui mati gantung diri, kini dibeberkan rekaman telepon ke 911 saat mayat Chester ditemukan pada Kamis 20 Juli 2017 lalu di kediamannya.

Dilansir The Sun dari TMZ, rekaman pembicaraan via telepon dengan 911 itu dilakukan oleh sopir yang datang ke rumah Chester untuk menjemputnya. Selama laporan via telepon tersebut, si sopir tetap tenang meski di belakang terdengar suara pembantu Chester yang menangis parah melihat majikannya gantung diri.

“Hai, aku baru saja sampai di lokasi. Aku adalah seorang sopir. Aku mencoba untuk menjemput seseorang dan penjaga rumah keluar dan bilang dia (Chester) membunuh dirinya sendiri. Aku belum melihatnya. Pembantunya keluar dan bilang begitu.. Dia menemukannya mati,” lapor sopir kepada 911.

Dia melanjutkan laporannya, “Aku bertanya, ‘Apakah dia dingin, apakah dia hangat?’ Dan dia bilang, ‘Tidak. Dia sudah mati. Dia tadi tergantung.’ Dan dia sedang bicara dengan istrinya (Talinda) sekarang.”

Saat kejadian berlangsung, Talinda ternyata sedang tidak di rumah. Talinda sedang pergi bersama dengan anak-anaknya keluar kota. Pembantu memberitahu Talinda apa yang terjadi pada Chester saat ini.

“Ini adalah sebuah rumah. Aku di Palos Verdes. Usianya pertengahan 40 tahunan,” tambah sopir.

Saat ditanya apakah si sopir sempat masuk ke rumah, ia menjawab jika dia tak sekali pun menjejakkan kaki ke kediaman vokalis Linkin Park tersebut. “Tidak, tidak sama sekali,” pungkasnya sesaat sebelum telepon berakhir.

Seperti yang sudah diberitakan, Chester meninggal dengan bunuh diri di hari yang sama dengan saat Linkin Park merilis video klip terbaru mereka, Talking to Myself. Bapak enam anak itu juga bunuh diri di hari ulang tahun sahabatnya, almarhum Chris Cornell yang juga bunuh diri dua bulan sebelumnya.

Sejauh ini dipercaya jika Chester mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena sudah tak tahan dengan depresi yang ia rasakan. Selama bertahun-tahun, Chester memang diketahui bertarung melawan depresinya.