FOTO: Pose Bareng Melodya Vanesha, Sheila Marcia: Tak Ada yang Bisa Pisahkan Kita

JAKARTA - Sheila Marcia senang bukan kepalang, pasalnya kesehatan sang sahabatnya Melodya Vanesha berangsur membaik. Potret kegembiraan wanita 27 tahun itu ditumpahkan lewat sebuah foto pada akun instagram pribadinya @itssheilamj, Senin (24/7/2017).

Dalam foto itu terlihat wajah dari Vanesha yang tengah menatap ke arah kamera sembari mencium tangan dari Sheila Marcia. Tak ketinggalan Sheila juga menebar senyum dalam foto itu.

"❤️❤️❤️ no one can tear us apart yes ❤️❤️❤️," tulis Sheila Marcia.

Sebelumnya, kejadian nahas terjadi pada Sheila Marcia dan Melodya Vanesha pada Mei lalu. Mobil yang ditumpangi mereka berdua harus mengalami kecelakaan tragis. Diketahui mobil yang ditumpangi keduanya harus menabrak pembatas jalan.

Akhirnya baik Sheila Marcia dan Melodya Vanesha pun harus dilarikan ke rumah sakit. Vanesha pun mendapat luka yang cukup serius, sampai pada akhirnya Vanesha harus beristirahat total di rumah sakit. Namun, kini kondisi Vanesha berangsur membaik, meski masih diharuskan berada dalam rumah sakit.

Sementara itu, netizen yang melihat potret kebersamaan mereka lantas memberikan komentar. Tak sedikit netizen yang mendoakan agar Vanesha terus membaik. Selain itu, ada pula netizen yang menunggu karya yang akan dihasilkan oleh Sheila Marcia.

"Puji Tuhan kak @itsvanezz sudah sehat dan akan terus membaik seperti semula semangat ya ce @itssheilamj terus mendoakannya Godbless ya ce buat kalian😊😇." tulis @ratna_geovanni.

"Ditunggu karyanya," tulis @vratiasti.