VIDEO: Mantap, Lagu Shape of You Ed Sheeran Jadi Metal

LOS ANGELES - Demam lagu fenomenal karya Ed Sheeran, Shape of You, sampai juga ke skena musik metal. Tak tanggung-tanggung, sebuah band berhasil menyulap lagu santai itu menjadi thrash metal.

Band bernama Ultimate Music Covers (UMC) yang terdiri dari gitaris Nils Lesser dan drummer Tobias Derer ini pun menggaet vokalis Brian Storm untuk mengisi bernyanyi, dan melantunkan lengkap dari suara bersih hingga scream yang sering ditemukan dalam lagu-lagu metal.

Lagu tersebut dimulai dari alunan xylophone standar lagu Shape of You, yang tak lama hilang dan digantikan oleh suara gitar Lesser, kemudian double pedal drum Derer, dan baru memasuki bagian vokal Storm.

Menurut pemaparan UMC, ini adalah cover metal ke-21 mereka setelah sebelumnya mengaransemen lagu-lagu seperti Wiggle karya Jason Derulo dan Happy karya Pharrell Williams. Sementara itu, sang vokalis terang-terangan puas dengan cover lagu tersebut.

"Sangat menyenangkan melakukan ini bersama kalian! Aku bisa bilang... I'm in love with the shape of UMC," tulis Storm.