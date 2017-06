Hebat, Wonder Woman Jadi Film Terpopuler 2017

LOS ANGELES - Wonder Woman berhasil mencetak rekor box office dengan meraih pendapatan cukup tinggi di awal penayangan. Selain itu, film yang dibintangi Gal Gadot juga membuat sejarah baru di dunia maya. Pasalnya, film tersebut paling banyak dicuitkan di lini masa Twitter sepanjang sejarah.



Dilansir Variety, sejak awal 2017, Wonder Woman telah dicuitkan lebih dari 2,2 juta kali oleh warganet. Kicauan itu melebihi La La Land dan Beauty and The Beast yang merajai Box Office tahun ini dengan keuntungan mencapai U$D1,2 miliar setara Rp15,9 triliun. Namun, popularitas kedua film itu masing-masing menempati posisi dua dan tiga di media sosial.



Wonder Woman yang diperankan Gal Gadot dengan nama asli Diana juga menjadi karakter yang paling banyak dicuitkan tahun ini. Setelah Wonder Woman ada Batman yang menempati peringkat kedua tokoh film paling populer di media sosial. Posisi ke tiga diisi karakter utama pria dalam Wonder Woman, Steve Trevor, yang diperankan Chris Pine.



Kicauan tentang Wonder Woman bukan hanya datang dari penggemar, namun juga sederet selebritas top dunia seperti Stephen Colbert, Joss Whedon, serta pemain film versi klasiknya, Lynda Carter. Banyak kritikus juga memberikan pujian kepada film yang diadaptasi dari komik fiksi karya William Moulton marston itu.



Film Wonder Woman bercerita tentang sosok wanita superhero yang merupakan putri Ratu Amazon, Hippolyta, bernama Diana. Ia yang hidup di tengah para ksatria justru dilarang belajar bela diri oleh ibunya. Namun, peringatan tentang kembalinya Dewa Perang, Ares, membuat Hippolyta melunak dan membiarkan Diana belajar bela diri dari suku Amazon.



Belasan tahun kemudian, Diana tumbuh menjadi ksatria tangguh. Ia lalu bertemu dengan seorang pria bernama Steve Trevor yang merupakan mata-mata Inggris. Pertemuannya dengan Stve Trevor membuatnya sadar tentang bahaya perang di dunia. Lantas, ia bersama Steve Trevor maju ke medan perang untuk mengalahkan Ares.