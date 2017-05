Kemana Orlando Bloom di Hari Pernikahan Miranda Kerr?

LOS ANGELES - Pernikahan Miranda Kerr dan Evan Spiegel yang digelar pada 27 Mei 2017 di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi sorotan. Namun, satu nama yang menjadi pertanyaan publik yaitu di mana Orlando Bloom saat hari bahagia mantan istrinya itu?

Dilansir dari berbagai sumber, Orlando diketahui sedang menghabisi hari libur bersama putranya bersama Miranda yaitu Flynn tepat sehari sebelum pesta yaitu 26 Mei. Tak hanya berdua, dalam foto-foto yang tersebar juga tampak ayah dari supermodel tersebut mendampingi mereka, serta anjing piaraannya Mighty.

Sementara sumber lain mengungkapkan pada hari setelah hari pernikahan Miranda bahwa Orlando tengah melakukan me time di pagi hari. Pada 28 Mei 2017, bintang Piraters of the Caribbean ini tampak sedang sarapan bersama beberapa teman dan membawa Mighty di gendongannya.

Meski kabar satu hari setelah dan sebelum hari pernikahan Miranda telah terungkap akan keberadaan Orlando, belum diketahui apakah ia hadir di hari tersebut. Sementara itu, putra mereka Flynn Christopher Bloom diketahui hadir di hari pernikahan sang ibu dengan bos aplikasi Snapchat tersebut.